Križanke bodo zamenjali za zemljišče v Trnovem

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Mestna občina Ljubljana (Mol) sta sklenila pismo o nameri, katerega cilj je urediti neurejeno pravno stanje nepremičnin, pri katerih sta ministrstvo in občina solastnika. Med temi nepremičninami so tudi znamenite Križanke, ki jih je prenovil arhitekt Jože Plečnik.

V delu nepremičnine, ki je zdaj v lasti šolskega ministrstva, ima svoje prostore Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Drugi del, ki je v lasti ljubljanske občine, pa zaseda zavod Festival Ljubljana. Prav Festival Ljubljana bo po načrtih občine po prenosu lastništva z ministrstva na Mol zasedel tudi prostore srednje šole, ki se bo tako morala izseliti.

Kot so nam sporočili z Mol, bo šola prostore lahko uporabljala do 1. septembra 2022. V šoli so ogorčeni in so pripravili peticijo. Več v članku "Poskušajo nas izriniti iz Križank, apetiti po prostorih so veliki".

Križanke v zameno za zemljišče za Hišo znanosti

Mol in ministrstvo nameravata urediti pravno stanje 18 nepremičnin, ki so v njuni solasti. Lastništvo in prenos dela Križank se bosta urejala v sklopu menjalne pogodbe, v katero bodo vključene še druge nepremičnine, ki jih za delovanje potrebuje ministrstvo za šolstvo, pravijo na Mol.

Ljubljanska občina bo od ministrstva pridobila 52-odstotni delež Križank, in sicer od skupne površine 3.667,70 kvadratnega metra. Ministrstvo pa je po sporazumu dobilo zemljišče Mol za Hišo znanosti, so nam sporočili z ljubljanske občine. To namerava država graditi v Trnovem, namenjena pa naj bi bila popularizaciji znanosti.

"Mol bo z menjavo nepremičnin postala izključna lastnica kompleksa Križank, saj nepremičnino potrebujemo za delovanje javnega zavoda Festival Ljubljana," so zapisali. Kot so še zapisali, so Križanke kulturni spomenik lokalnega in državnega pomena idealno prizorišče za kulturne prireditve.

Streho naj bi zgradili naslednje leto

Po prenosu lastništva Križank namerava občina kompleks celovito prenoviti. "Trenutno se pripravlja razpisna dokumentacija za izgradnjo nove strehe v Poletnem gledališču Križank, ki bo predvidoma objavljena še v tem letu. Izvedba gradnje pa bo potekala v prihodnjem letu, tako bo po letu 2015 prva sezona rednega obratovanja Poletnega gledališča s streho v letu 2021," so nam sporočili.

Ministrstvo: Prostori že dolgo ne ustrezajo sodobnemu izvajanju pouka

Pri prenosu lastništva na občino se bo srednja oblikovna šola, ki si želi ostati v Križankah, morala seliti. Kot so zapisali na ministrstvu za izobraževanje, šola trenutno izvaja pouk na treh lokacijah - v Križankah, v stavbi Ekonomske srednje šole in v prostorih športnega društva Tabor, kjer imajo športno vzgojo. "Dislocirani prostori šole so posledica prostorske stiske v Križankah, ki imajo status kulturnega spomenika, zato tam niso dopustne dozidave niti spremembe," so nam sporočili.

Izvedba pouka na treh lokacijah povzroča dodatne stroške, otežuje organizacijo in izvajanje izobraževalne dejavnosti in izrabo delovnega časa, še pravijo in dodajajo, da obstoječa funkcionalna zasnova prostorov že dolgo ne ustreza več potrebam sodobnega izvajanja pouka.

Šola naj bi se preselila v novogradnjo na Roški

Ministrstvo napoveduje novogradnjo na Roški cesti. Šola bo tako pridobila zadostne, primerne, funkcionalne prostore za dijake in zaposlene, poleg tega pa telovadnico, zunanje nepokrite športne površine, druge zunanje šolske površine, zaklonišče in podzemna parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce, sporočajo z ministrstva.

Kot so še dodali, priprave za izvedbo urbanističnega natečaja, s katerim je treba spremeniti občinski podrobni prostorski načrt, ki bo omogočal izvedbo primerne novogradnje za potrebe srednje oblikovne šole s telovadnico, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in študentskega doma, že potekajo.

Rok izvedbe novogradnje pa še ni točno znan, saj je vezan na potek in realizacijo vseh faz, ki so potrebne za izgradnjo, sporočajo z ministrstva.

Samostan viteškega reda križnikov



V Križankah so nekoč stanovali pripadniki nemškega viteškega reda križnikov, po katerih ima kompleks tudi ime. Samostan je bil zgrajen v 13. stoletju, po vojni je nova oblast samostanske stavbe nacionalizirala. Med letoma 1951 in 1955 so kompleks, ki ima status kulturnega spomenika državnega pomena, obnovili po načrtih najbolj znanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika.



Plečnik je kompleks zasnoval kot kulturni uprizoritveni prostor z gledališčem na prostem. Tako danes tam prirejajo predstave in koncerte v okviru zavoda Festival Ljubljana, ki ima prostore v Križankah od leta 1952. Že dve leti prej pa je v Križanke prišla šola za oblikovanje.