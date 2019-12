Občina po 122 letih meče na cesto "svoj" arhiv #video

Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL), ki je javni zavod - njegova ustanoviteljica je Republika Slovenija - je imel z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas, maja pa so jim pogodbo nepričakovano odpovedali. Prostore mora zapustiti do junija 2020.

"Nihče se z nami ni posvetoval, v dopisu piše le, da prostore potrebujejo zase. Usmerili so nas na ministrstvo za kulturo, češ da je to njihov problem, čeprav je gradivo, ki ga hranimo, v veliki meri gradivo mesta Ljubljane in bi morali biti še posebej zainteresirani, v kakšnih pogojih se ta arhiv hrani," nam je povedal direktor arhiva Mitja Sadek. "Njihova pozicija je, milo rečeno, nenavadna," dodaja.

Foto: Ana Kovač

Nastal je iz mestnega arhiva

Zgodovinski arhiv Ljubljana, ki je največji slovenski regionalni arhiv in deluje na območju dvajsetih upravnih enot, kjer živi polovica prebivalstva v državi, je nastal iz mestnega arhiva, o čemer priča tudi star napis nad oknom. Mestni arhiv je v prostorih ljubljanske mestne hiše začel delovati že leta 1898, lani so praznovali 120-letnico. Arhiv je tako tesno povezan z zgodovino Ljubljane.

Hrani največje arhivske dragotine, ki predstavljajo sam temelj zgodovinske identitete Ljubljane, je Sadek zapisal v javnem pismu. "Arhiv poleg tega prevzema gradivo MOL in skrbi za vse občinske javne zavode, saj občina nima lastnega arhiva za hrambo arhivskega gradiva, ki bi ga po arhivskem zakonu lahko ustanovila," je zapisal v javnem pismu. Iz vseh omenjenih razlogov je še toliko težje razumeti, zakaj je arhiv v situaciji, ko dejansko nima kam iti, prisiljen v izpraznitev omenjenih prostorov, pravi Sadek.

Najdragocenejše gradivo, ki ga hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana:

- Zbirka listin, ki šteje okoli 300 kosov, z najstarejšo listino iz leta 1320

- Privilegijska knjiga mesta Ljubljana, 1320-1744

- Zapisniki mestnega sveta mesta Ljubljana, ki segajo od 1521 do 1786

- Bogata arhitekturna dediščina Ljubljane v arhitekturnih načrtih (mdr. načrti stavb Fabianija in Plečnika)

- Knjiga častnih meščanov mesta Ljubljana, 1823–1934

Foto: Ana Kovač

"Resna grožnja arhivski kulturni dediščini"

Kot poudarja direktor, se je arhiv znašel v položaju, ki resno ogroža arhivsko javno službo ter arhivsko kulturno dediščino. "Trenutna situacija nas sili v hitro iskanje začasnih in zasilnih rešitev, kar lahko pomeni tudi selitev v neprimerne prostore," je zapisal.

"Za arhivske depoje zakonodaja predpisuje zelo stroge pogoje, temperatura mora biti od 15 do 19 stopinj Celzija, relativna vlaga od 40 do 60, gradivo mora biti v popolni temi in tako naprej," nam je povedal. "Arhiva zato ne moremo preseliti v kar neki depo, ampak samo v takšnega, ki zagotavlja varno hrambo, takšnih depojev pa v Ljubljani ni veliko," še pravi.

Kot poudarja, bo imela selitev v neprimerne prostore najmanj štiri škodljive posledice, in sicer bo ogrozila arhivsko gradivo in ga izpostavila uničenju ali izgubi, velik del gradiva bo med selitvijo, ki bo trajala najmanj 3 do 4 mesece, popolnoma nedostopen tako za upravne stranke (kopije gradbene dokumentacije, šolskih spričeval ipd.) kot tudi za raziskovalne stranke, bistveno bo poslabšala pogoje dela zaposlenih v arhivu, povzročila pa bo tudi izjemno visoke finančne stroške.

Foto: Ana Kovač

Direktor arhiva je že takoj maja, ko je prejel dopis, stopil v stik s kulturnim ministrstvom. Kot pravi, je pričakoval, da se bodo stvari začele odvijati, "tako pa je zdaj december in odpoved pogodbe še vedno velja, mi pa še vedno nimamo kam iti".

Želijo ostati v prostorih, dokler ne najdejo novih primernih

V arhivu pričakujejo, da bo ministrstvo našlo rešitev in jih bo Mol pustil v teh prostorih, dokler ne najdejo primernih novih. "To pa pomeni, da se zgradi arhivska novogradnja z vsemi standardi, kot to določa zakonodaja, ali pa se primerno adaptirajo prostori, ki morajo biti v lasti države," še pravi Sadek.

"Vsepovsod po Evropi arhivi namreč delujejo v državnih prostorih ali prostorih ustanoviteljev, nihče depojev ne najema pri zasebnikih," še pravi Sadek.

Ministrstvo: Za iskanje prostora je pristojno vodstvo arhiva

Z ministrstva za kulturo so nam sporočili, da so s problematiko seznanjeni in da aktivno sodelujejo z ljubljansko občino in arhivom pri iskanju dolgoročnejše rešitve. "Za zagotavljenje ustreznih prostorov za delovanje ZAL je v prvi vrsti pristojno vodstvo ZAL. Ministrstvo za kulturo pa je vsem preostalim ministrstvom že poslalo poizvedbo po ustreznih prostorih. Prav tako skladno z veljavno zakonodajo za področje arhivov zagotavljamo ustrezno financiranje," so še sporočili.

Vprašanja smo konec prejšnjega tedna poslali tudi na Mol, odgovora še nismo prejeli.

