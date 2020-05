Kristjani zaznamujejo praznik Gospodovega vnebohoda

Kristjani danes, torej 40 dni po veliki noči, zaznamujejo praznik Gospodovega vnebohoda. Gre za spomin na dogodek, ko je od mrtvih vstali Kristus končal zemeljsko delovanje in odšel v nebo. To je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki so ga zagotovo obhajali že konec četrtega stoletja, navajajo na Slovenski škofovski konferenci (SŠK).

Po svetopisemskem zapisu se je namreč Jezus 40 dni po vstajenju, ki se ga verniki spominjajo na veliko noč, prikazoval učencem in izbranim pričam, nato pa se z dušo in telesom dvignil v nebo. Kot pojasnjujejo na SŠK, Jezus po verovanju kristjanov ostaja prisoten na več načinov, med drugim pri molitvi v skupnostih in v zakramentih. Kristusova trajna navzočnost med ljudmi je po navedbah SŠK tudi temelj, na katerem sloni nauk Cerkve in iz katerega izhaja tudi njeno verovanje, poroča STA.

Vnebohod v Sloveniji ni dela prost dan

Veliki noči in prazniku Gospodovega vnebohoda bo čez deset dni sledil še praznik binkošti, ko se verniki spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve Cerkve. Tisti pravoslavni verniki, ki so zaradi uporabe drugačnega koledarja in drugačnega načina izračuna praznika veliko noč praznovali teden dni pozneje kot preostali kristjani, pa bodo tudi praznik Gospodovega vnebohoda in binkošti praznovali s tedenskim zamikom. Vnebohod v Sloveniji v nasprotju z nekaterimi evropskimi državami ni dela prost dan, poroča STA.