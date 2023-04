Kristjani obeležujejo največji krščanski praznik veliko noč

Kristjani danes praznujejo svoj največji praznik - veliko noč, s katero se spominjajo Jezusovega vstajenja od mrtvih. Slednjega bodo naznanile dopoldanske velikonočne maše, ki pomenijo vrhunec velikonočnega praznovanja. Slovenski škofje bodo maše darovali v stolnicah, papež pa bo opoldne v Vatikanu podelil tudi t. i. blagoslov mestu in svetu.

Na največji krščanski praznik danes zjutraj v cerkvah potekajo vstajenjske procesije z mašami, na katerih bodo slovesne aleluje naznanile, da je Jezus vstal od mrtvih. S tem je po verovanju kristjanov Jezus premagal smrt, ljudem pa odprl možnost, da so po smrti deležni večnega življenja.

Škofje Katoliške cerkve v Sloveniji so v poslanici ob velikonočnih praznikih poudarili, da je velika noč "najlepši in največji praznik človeštva, praznik zmage življenja nad smrtjo". Vsem so zaželeli vesele praznike, posebej še ostarelim bolnim in osamljenim, beguncem in nemočnim.

Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje je velikonočno mašo s procesijo vodil ob 6.30 v novomeški stolnici. Somaševal bo tudi apostolski nuncij v Sloveniji Jean-Marie Speich. V Ljubljani bo procesijo z velikonočno mašo ob 8.30 vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, v Mariboru pa jo je ob 7. uri tamkajšnji nadškof metropolit Alojzij Cvikl.

Množico vernikov pričakujejo v Vatikanu. Tam bo papež Frančišek na Trgu svetega Petra ob 10. uri najprej vodil velikonočno mašo, opoldne pa podelil še tradicionalni blagoslov urbi et orbi.