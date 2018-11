Osumljenca naj bi izvedla milijonsko goljufijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za tovrstno kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen do osmih let.

Za tovrstno kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen do osmih let. Foto: Thinkstock

Zaradi suma goljufije so kazensko ovadili dve osebi, ki sta s svojimi dejanji delničarje navedene družbe oškodovali za več milijonov evrov.

Po naših informacijah gre za Andreja Bošnjaka, nekdanjega predsednika uprave družbe Thermana Laško, in nekdanjo prokuristko družbe Natašo Tomić, ki v enem izmed večjih slovenskih zdravilišč še danes zaseda položaj vodje računovodstva in financ.

Zlorabila sta insolvenčno pravo

Osumljenca sta po ugotovitvah policije z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi tretji pravni osebi z zlorabo institutov insolvenčnega prava preslepila in zapeljala pristojno sodnico, da je ta izdala sklepe, s katerimi so obstoječi delničarji pravne osebe izgubili pravice iz delnic, s čimer so bili skupno oškodovani za več kot 12 milijonov evrov.

Osumljena sta namreč zgolj z računovodsko operacijo, ki ni imela temelja v dejanskem poslovanju družbe, to prikazala kot insolventno ter tako omogočila spremembo lastništva družbe, kar je vodilo k oškodovanju obstoječih delničarjev.