KPK odločila o Janševem druženju na Mavriciju

Komisija za preprečevanje korupcije je ustavila postopek v zvezi z letovanji predsednika vlade Janeza Janše, saj kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni ugotovila. Vsakega stika predstavnika javnega sektorja s predstavnikom zasebnega sektorja ni mogoče avtomatično opredeliti kot lobističnega, so še zapisali pri KPK. KPK tudi ni prejela nobene prijave o sumih nezakonitega lobiranja v povezavi s predsednikom vlade, prav tako ni prejela drugih konkretnih informacij, iz katerih bi izhajali sumi kršitev s področja lobiranja.

Medijsko poročanje

Postopek je KPK uvedla lani zaradi poročanja nekaterih medijev, ki so izpostavljali potencialno sporno druženje Janše na jadranju in t. i. golf počitnicah v tujini. KPK je v postopku pregledala Portal javnih naročil in druge dostopne podatke, pregledala evidenco lobističnih stikov ter pridobila podatke, pojasnila in dokumentacijo od Generalnega sekretariata vlade (GSV) in ministrstva za zunanje zadeve.

Kršitev iz svoje pristojnosti KPK ni našla niti pri pregledu javnih naročil "Celovita prenova podatkovnega centra" in "Nakup specifične sistemske in informacijske opreme", ki ju je v letu 2020 izvedel GSV in na katerih sta bila kot ponudnika izbrana Integralis, d. o. o. (pri obeh javnih naročilih), in NIL, d. o. o. (pri prvem sklopu drugega naročila). Je pa pri javnih naročilih zaznala določena korupcijska tveganja in sum kršitev iz pristojnosti Državne revizijske komisije (DKOM).