Na komaj prenovljenem Aljaževem stolpu že nalepke

Neznanci so kmalu po vrnitvi Aljaževega stolpa na svoje mesto na vrh Triglava pravkar obnovljeni stolp oskrunili z nalepkami. Komisija za varstvo gorske narave takšno početje ostro obsoja in javnost poziva, naj se takšnega ravnanja vzdrži.

"To se ne sme dogajati, ne na stolpu in ne na drugih objektih v gorah, kot so vpisne skrinjice, smerokazi, bivaki itd.," so zapisali v javnem pozivu javnosti, ki so ga objavili na Facebooku.

Fotografijo nalepk, ki ne spadajo na stolp, so komisiji posredovali ogorčeni planinci, so še zapisali. Nalepki, ki so ju že odstranili, sta bili nalepljeni na sprednjo stran stolpa, natančneje nad vrata stolpa.

Pod objavo na Facebooku so se zvrstili jezni odzivi planincev.

"Dragi planinci, planinke in vsi, ki radi zahajate v gore in jih imate radi ... Tako kot smo ozavestili dejstvo, da smeti ne spadajo v naravo, gore, in nam je dandanes popolnoma logično in sprejemljivo, da moramo smeti odnesti s seboj v dolino, tako moramo zdaj ozavestiti tudi dejstvo, da nalepke, pisanje, risanje, obešanje ... po simbolih, tablah, vpisnih omaricah ... ne spada v naše gore. Pomislimo samo, kaj bomo pustili za seboj našim otrokom, otrokom naših otrok in vsem zanamcem, ki bodo želeli videti to, kar imamo mi danes, če se bomo tako vedli še naprej ... Bodimo torej to, kar moramo biti - bodimo zreli, pazimo na naš biser," je pozvala ena od uporabnic Facebooka.

123 let star Aljažev stolp je septembra doživel obsežno obnovo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine in v kovinarski delavnici KOV, kar naj bi mu močno podaljšalo življenjsko dobo. Foto: Veronika Lavrenčič

"Če znajo občinski redarji 'listkati' in kaznovati tujce v TNP, ki recimo kampirajo, kjer se jim zazdi, nepravilno parkirajo ipd., bi morali po moje tudi na vrhu Triglava koga zalotiti in kaznovati za vandalizem, 16. člen Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1). A ne? Samo povem," je pozval eden od komentatorjev na Facebooku.

"Po prstih s tanko šibo leskovo, pa bi si zapomnili. Je pa res, da hodi na Triglav tudi truma negornikov, mestne face, da se potem hvalijo, kje so bili," se je ob navade, ki v gore ne spadajo, obregnil eden od sledilcev na Facebooku.

Na dostojno obravnavo Aljaževega stolpa je že večkrat opozoril tudi podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen. "Verjetno ni tako potrebno, da pišemo po stolpu, da plezamo nanj in počnemo druge podobne stvari," je izpostavil. "Vse skupaj, planince in vse obiskovalce Triglava, čaka razmislek o našem odnosu do tega kulturnega spomenika. Pomembno je, da svoj odnos do stolpa prenovimo in pripomoremo k temu, da bo lahko še nekaj časa stal na vrhu Triglava," je pozval.

