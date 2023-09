Košarica osnovnih živil najcenejša do zdaj

Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si je poleg rednih dvotedenskih spremljanj cen osnovne in razširjene košarice osnovnih skupin živil mogoče tudi dnevno spremljati in primerjati cene za več kot 17 tisoč živil v spletnih trgovinah štirih največjih slovenskih spletnih živilskih trgovcev – Tuša, Spara, Mercatorja in Jagra. Foto: Shutterstock