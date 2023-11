Nova najnižja vrednost spremljane razširjene košarice živil

Najcenejša osnovna košarica 15 skupin živil je bila tokrat na voljo pri trgovcu Lidl (16,60 evra), so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sledijo košarice trgovcev Mercator (17,64 evra), Spar (22,10 evra) in Eurospin (22,20 evra).

Med dražjimi sta bili osnovni košarici Tuša (35,07 evra) in Hoferja (39,57 evra). Hofer v ponudbi ni imel govejega mesa in jogurta, zato je bila izračunana alternativa, prav tako je imel na voljo dražje piščančje in svinjsko meso, so pojasnili na ministrstvu.

Tuš v osnovni košarici ponuja deset izdelkov slovenskega porekla, Hofer devet, Lidl osem, trgovci Eurospin, Spar in Mercator pa po sedem izdelkov. Največ izdelkov s poreklom v EU ima Spar, in sicer osem.

Cena nižja v 12 kategorijah, v dveh višja

Od prvega popisa cen osnovne košarice živil 27. marca se je povprečna cena znižala v 12 kategorijah in v dveh zvišala. Najbolj se je v tem obdobju pocenil jogurt, za 28,8 odstotka. Sledijo goveje meso (za 28,33 odstotka), sončnično olje (za 22,09 odstotka), svinjsko meso (za 13,26 odstotka), maslo (za 7,89 odstotka), beli kruh (za 6,55 odstotka) ter krompir (za 5,36 odstotka). Po drugi strani so se jabolka podražila za 10,29 odstotka, testenine pa za 3,17 odstotka.

Najcenejšo razširjeno košarico 28 skupin živil pa so popisovalci tokrat odkrili pri trgovcu Lidl, zanjo so odšteli 29,29 evra. Sledijo košarice trgovcev Mercator (30,65 evra), Spar (36,85 evra) in Eurospin (38,98 evra). Najdražji sta bili košarici pri trgovcih Hofer (47,04 evra) in Tuš (47,17 evra). Hofer sicer ni imel na voljo govejega mesa, oba s Tušem pa sta imela na voljo dražje piščančje meso.

V razširjeni košarici 28 živil je mogoče največ izdelkov slovenskega porekla najti pri Tušu, 19. Hofer v razširjeni košarici ponuja 17 izdelkov slovenskega porekla, Lidl 15, Mercator 13, Spar 12 in Eurospin devet. Največ izdelkov s poreklom v EU ponuja trgovec Spar, 15.

Najbolj se je pocenil krompir



Foto: Shutterstock

Popis cen razširjene košarice 28 skupin živil se je začel 22. junija, od takrat se je najbolj znižala povprečna cena krompirja (za 39,08 odstotka). Sledijo kategorije panceta ali sušena slanina (za 32,63 odstotka), goveje meso (za 23,41 odstotka), jogurt (za 22,29 odstotka), banane (za 19,02 odstotka), oljčno olje (za 15,85 odstotka), piščančje hrenovke (za 14,92 odstotka), limone (za 14,51 odstotka), čebula (za 14,14 odstotka), polbeli kruh (za 13,59 odstotka) ter korenje (za 11,43 odstotka).



Podrobnejše podatke je mogoče najti na spletnem mestu Primerjaj cene, kjer sta na voljo tudi dnevno spremljanje in primerjava cen za več kot 17 tisoč živil v spletnih trgovinah štirih največjih slovenskih spletnih trgovcev.