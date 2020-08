Koroški pokrajinski odbor DeSUS zaskrbljen

"Bili smo enotni, da ne dajemo vrednostnih sodb za nobenega posameznika v stranki DeSUS, ker imamo v državi oz. družbi ustrezne ustanove, ki morajo opraviti svoje delo," je za STA po seji pokrajinskega odbora stranke povedal predsednik odbora Peter Pungartnik. Ob tem so, kot je dodal, "izrazili nezadovoljstvo nad ravnanjem posameznikov znotraj stranke, ki rušijo stranko".

"Bili smo tudi enotnega mnenja, da je za stranko in člane trenutno izjemno težko obdobje, ko smo na udaru medijev in ostalih strank, najbolj nas pa skrbi, da imamo očitno znotraj stranke posameznike, ki k temu prispevajo," je dodal Pungartnik. Zavzeli so se za to, da se najde neka pot naprej, in so, kot omenjeno, podprli sklic izrednega kongresa do konca leta, pri čemer naj to ne bo v decembru, ko so prazniki, piše STA.

Člani sveta DeSUS bodo, kot je znano, o zaupnici predsednici Pivčevi razpravljali v torek, 25. avgusta, takrat se v skladu z zahtevo poslanske skupine DeSUS tudi izteče rok za sklic seje sveta. Poslanci DeSUS so po številnih očitkih glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji Pivčevo pozvali k odstopu z mesta predsednice DeSUS, v nasprotnem primeru pa predlagali svetu stranke, da ji izreče nezaupnico.

Pivčeva pozivu poslancev k odstopu ni sledila, je pa dejala, da pričakuje, da bo kongres tisti, ki bo odločal o njeni nezaupnici, in ne svet, saj je kongres tudi tisti, ki jo je izvolil za predsednico.

"Če sem problem jaz kot predsednica stranke, nimam težav s tem, da me članstvo razreši, a naj se to zgodi na zakonit način," pa je v pogovoru za Televizijo Slovenija med drugim povedala Pivčeva. Namignila je, da bi ob takem scenariju lahko nadaljevala samostojno politično udejstvovanje, kar bi skoraj gotovo pomenilo razkol stranke DeSUS.