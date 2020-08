Dnevnik in Večer dramatično poročata o upadu podpore DeSUS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med strankami največ podpore še vedno uživa SDS, kaže avgustovska javnomnenjska raziskava agencije Ninamedia. Podpora je narasla še eni koalicijski stranki - NSi, na drugi strani pa sta DeSUS in SMC izgubili nekaj podpore. Padec v javnomnenjski raziskavi je doživela tudi večina opozicijskih strank.

Javnomnenjska raziskava Vox populi, ki jo je za časopisni hiši Dnevnik in Večer izvedla agencija Ninamedia, je pokazala, da je med strankami še naprej najbolj priljubljena SDS Janeza Janše. Če bi bile volitve v državni zbor v nedeljo, bi jo volilo 23,2 odstotka vprašanih v anketi, kar je nekaj več kot pretekli mesec (22,7 odstotka).

Fajonova pred Šarcem

Na drugem mestu se je zasidrala SD, ki ji predseduje Tanja Fajon in bi jo izbralo 13,9 odstotka vprašanih (julija 14,7 odstotka). Na tretjem mestu je stranka nekdanjega predsednika vlade Marjana Šarca LMŠ, obkrožilo bi jo 9,4 odstotka vprašanih v anketi (julija 10,8 odstotka). Na četrtem mestu je s 6,6 odstotka stranka Levica, ki jo vodi Luka Mesec, z nekoliko slabšim rezultatom kot prejšnji mesec (6,7 odstotka).

Višja podpora za NSi

NSi Mateja Tonina bi avgusta izbralo 5,7 odstotka vprašanih, kar je več kot julija (4,3 odstotka). Sledi SNS Zmaga Jelinčiča z 2,1 odstotka, kar je precej več kot julija, ko bi stranko izbralo le 0,5 odstotka vprašanih. Na sedmem mestu je stranka DeSUS, ki jo vodi Aleksandra Pivec in bi jo volilo 1,8 odstotka vprašanih (julija 2,8 odstotka).

SMC anketa komaj še zazna

Na dnu lestvice strank, ki jih je javnomnenjska raziskava še zajela, so SAB Alenke Bratušek z enoodstotno podporo (julija 1,4 odstotka), SLS Marjana Podobnika z 0,3 odstotka (julija 1,8 odstotka) in SMC Zdravka Počivalška z 0,1-odstotno podporo (julija 0,3 odstotka). Da ne ve, katero stranko bi volili, je odgovorilo 25,9 odstotka vprašanih, 9,3 odstotka pa jih je odgovorilo, da ne bi volili.

Velik skok SNS in padec DeSUS

Raziskava agencije Ninamedia kaže, da so med parlamentarnimi strankami rast podpore v primerjavi z mesecem prej dosegle le SDS, NSi in SNS. A pri tem, zlasti pri skoku SNS, velja določena previdnost. Pri strankah, ki imajo nekoliko nižjo podporo, lahko zaradi majhnega vzorca hitro pride do vidnejših sprememb v odstotkih.

Preostale parlamentarne stranke so v primerjavi z mesecem prej doživele manjši padec. Pri Dnevniku in Večeru izpostavljajo "dramatičen padec" stranke DeSUS, ki se je v zadnjem času znašla v središču zaradi ravnanj svoje predsednice.

V državni zbor bi se uvrstilo le pet strank

Če upoštevamo le glasove opredeljenih volivcev, bi stranka SDS zbrala 35,9 odstotka glasov. Na drugem mestu je SD (21,5 odstotka). Stranko LMŠ bi izbralo 14,6 odstotka anketiranih, Levico pa 10,2 odstotka. Parlamentarni prag štirih odstotkov bi od strank dosegla še NSi, ki bi jo volilo 8,8 odstotka anketiranih. SNS in DeSUS bi prejeli 3,3 oziroma 2,8 odstotka glasov.



SAB bi ob upoštevanju zgolj opredeljenih volivcev prejela 1,5 odstotka, SLS 0,5 in SMC 0,2 odstotka glasov.

V članku uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, ki so opredeljeni za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami. Odstotki se zato razlikujejo od dejanskih rezultatov javnomnenjskih raziskav, ki upoštevajo še odstotek neopredeljenih.