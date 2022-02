Na covidnih intenzivnih oddelkih UKC Ljubljana sicer še vedno prevladujejo bolniki, ki se tam zdravijo zaradi bolezni covid-19, ne zaradi katere druge bolezni ob okužbi z novim koronavirusom. "Marsikdo na teh oddelkih leži že več kot 14 dni, imamo bolnike, ki ležijo že več kot mesec dni," je pojasnil Matjaž Jereb. Pri bolnikih, ki so bili na intenzivni oddelek UKC Ljubljana sprejeti v zadnjih 14 dneh, pa je stanje nekoliko drugačno. Tako so koronavirusno različico omikron doslej potrdili pri petih bolnikih. Pri enem od njih gre za klasično obliko in potek covid-19 s hudo prizadetostjo spodnjih dihal. Preostali štirje bolniki intenzivno zdravljenje potrebujejo zaradi drugih zdravstvenih težav, ob tem pa so okuženi s koronavirusom. Pri nekaterih bolnikih preiskave, ki bodo pokazale, s katerim tipom koronavirusa so okuženi, še niso končane. Foto: Planet TV