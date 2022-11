Koprsko tožilstvo v zadevi Marinblu vložilo obtožnico zoper dve fizični in dve pravni osebi

Okrožno državno tožilstvo v Kopru je v zadevi Marinblu v sredo na Okrožno sodišče v Kopru vložilo obtožnico zoper dve fizični in dve pravni osebi zaradi kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev in ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Kot so sporočili z vrhovnega državnega tožilstva, je bilo v predkazenskem postopku ugotovljeno, da delavcem niso bili plačani dodatki za nočno delo, delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, ni jim bila omogočena pravica do zakonsko predpisanega počitka, kršena so bila tudi določila o trajanju delovnega časa v nasprotju z zakonskimi obveznostmi v času od januarja 2020.

Na ta način je bilo oškodovanih skupno 24 delavcev, so v sporočilu za javnost danes zapisali na vrhovnem državnem tožilstvu.

"Ker so bile po dozdajšnjih ugotovitvah v evidence, ki jih mora družba v zvezi s tem voditi na podlagi zakona, vpisani lažni podatki o številu ur, ki so jih opravili zaposleni, je v obtožbi očitek tudi o storitvi kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin po 235. členu kazenskega zakonika," so dodali.

Kazensko ovadbo Delavska svetovalnica podala maja letos

Okrožno državno tožilstvo v Kopru je obtožnico vložilo po tem, ko je Delavska svetovalnica maja letos na tožilstvo podala kazensko ovadbo ter naznanila kršitve v škodo zaposlenih v družbah Marinblu in Selea in je bil na Policijski upravi Koper uveden predkazenski postopek, ki se je končal konec septembra.

Zaposlene v podjetjih v lasti družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja silijo tudi v 40 ur neprekinjenega dela, stalno jih nadzirajo kamere, je junija javno opozarjal vodja svetovalnice Goran Lukić. "Popolna strahovlada prek videonadzora. Kamere te nadzorujejo, prostega časa ni, z nenehnimi klici posegajo v tvoje zasebno življenje, ti delavci so fizično, psihično, finančno, čustveno popolnoma izčrpani," je podčrtal ob razkritju razmer. Opozoril je še na tuje delavce, ki živijo tako, da imajo v skladiščih nad proizvodno linijo v omenjenih podjetjih vzmetnico "in tam životarijo".