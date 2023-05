Konec junija sodba v primeru Stožice?

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so v sojenju ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in soobtoženim, ki jim tožilstvo očita oškodovanje evropskih sredstev in preslepitve bank v zadevi parkirišča v Stožicah, prisluhnili mnenju sodnega izvedenca. Glavna obravnava se bo nadaljevala sredi junija in bi se lahko tega meseca tudi zaključila. Janković pravi, da na sodišču pričakuje pravico.

Specializirano državno tožilstvo Zoranu Jankoviću očita, da je zlorabil položaj, da bi omogočil pridobitev velike protipravne premoženjske koristi. Nekdanjemu direktorju Zavoda Tivoli Romanu Jakiču, nekdanjemu direktorju Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Samu Lozeju, Urošu Ogrinu in Zlatku Sraki iz družbe Grep, ki je gradila center Stožice, Marku Kolencu iz občinskega oddelka za šport in direktorju projekta gradnje športnega parka Stožice Andreju Lavriču pa obtožnica očita, da so pomagali pri tem kaznivem dejanju.

Tožilstvo: Toliko parkirnih mest niso potrebovali

Na predobravnavnem naroku marca 2020 nihče ni priznal krivde, zato je novembra 2021, več kot devet let po hišnih preiskavah, stekla glavna obravnava. Do sredine lanskega leta so zaslišali več prič, nato pa se je ustavilo, ker je sodišče čakalo na izdelavo izvedenskega mnenja. Obramba je v postopku trdila, da ni bilo storjeno nobeno kaznivo dejanje in da je bila podpisana pogodba za objekt na ključ, vse količine, ki jih tožilstvo očita, pa da so bile stvar izvajalcev oziroma zasebnega partnerja.

Za tožilstvo je sporna sklenitev pogodbe med občino in Grepom za najem 2.500 parkirnih mest v okviru centra Stožice za okoli 1,8 milijona evrov na leto, s čimer naj bi Grepu omogočili, da je izpolnjeval pogoje bank za pridobitev prve in druge tranše posojila v skupni višini 87,9 milijona evrov. Občina pa je s tem prišla do 9,4-milijonskega sofinanciranja iz državnega proračuna in evropskih sredstev. Tožilstvo trdi, da nobeno od občinskih podjetij ni potrebovalo toliko parkirnih mest in da je bil namen le, da bi Grep izpolnjeval pogoje bank.

Na današnji glavni obravnavi je nastopil sodni izvedenec za področje gradbeništva Andrej Cehtl. Povedal je, da lahko glede na dokumente, ki jih je imel na razpolago, z veliko verjetnostjo potrdi, da je bil stadion Stožice 15. oktobra 2010 zgrajen na podlagi ustrezne upravne dokumentacije, da je bil skozi postopek pridobivanja odločbe o poskusnem obratovanju preverjen in da je prestal preizkus vseh elementov dokončanja objekta, ki mu je v poskusnem obdobju omogočalo ustrezen monitoring objekta ter pozneje pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja.

Še ena obravnava do sodbe

Ljubljanski župan Zoran Janković pravi, da na sodišču ne pričakuje nič drugega kot pravico. Foto: STA

Sodnica Mojca Kocjančič, tožilstvo in obramba so se dogovorili, da bodo 13. junija zaslišane še tri priče, nato pa bi obravnavo lahko 20. ali 27. junija zaključili. Janković pravi, da bo tako kot še vedno doslej sodišču na voljo. "Popolnoma mirno spim, zaupam sodišču in pričakujem pravico." Poudaril je, da je edina stvar, ki jo pri projektu Stožice obžaluje, ta, da je podizvajalec Grep propadel. "Mesto ima danes stadion, dvorano in zgledno urejeno cestno infrastrukturo. Če boste našli kje na svetu tak projekt, za katerega je mesto na koncu plačalo le dobre tri milijone evrov, mi povejte," je v svojem slogu pripomnil župan.