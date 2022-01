Kokošnje brez kokoši #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija je prežeta z nenavadnimi imeni krajev. Denis Malačič, novinar Planet TV, se ob petkih potepa naokrog, jih spoznava in med domačini preverja, ali poznajo izvor imen zaselkov, ki so njihov dom. Tokrat je raziskoval Kokošnje.

Med imeni je nemalo takih, ki jih lahko povežemo s tržnico sadja. To so denimo naselja Borovnica, Maline, Jablana, kar nekaj imen pa je povezanih tudi z živalmi. Med njimi je Kokošnje, naselje s približno 120 prebivalci v Občini Domžale.

Kot je povedala ena od domačink, izročilo prednikov pravi, da so nekdaj imeli tukaj veliko kokoši, in prav od tod tudi ime. Kokošnje ležijo vzhodno od vasi Zalog, proti jugu pa se razprostirajo trojiške gmajne. Prebivalcem se reče Kokošnjani, je dejal domačin Tone.

Po besedah domačinov v vasi ni več najti žive kokoši, imajo pa zato motive kokoši na zavesah, prtih, skratka vsepovsod, saj je to, kot pravijo, njihov zaščitni znak.

Prav poseben petelin v Kokošnjem je Robert. Ta si je svojo kokoško našel v Belorusiji. "Prišla sem iz Belorusije iz Minska, iz glavnega mesta. Ljubezen me je pripeljala sem. Takrat še nisem vedela, kaj pomeni ime kraja, ampak mi je zdaj tako všeč, da sem tudi sama začela zbirati kokoške. Imam take iz keramike in farforja," je navdušena Olga iz Minska.

Malo za šalo je novinar vprašal, ali je v vasi več kokoši ali petelinov, pa mu je Tone odgovoril, da kokoši absolutno prevladujejo. "Petelini moramo bolj potiho kikirikat, so kokoši glasnejše."

In kot v pravem kokošnjaku se tudi v Kokošnjem radi med seboj podružijo in poveselijo, so še dodali domačini.