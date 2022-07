Koga moti breza v središču Ljubljane? #foto

"Prvo brezo na tem mestu smo posadili leta 2009, danes pa tam stoji že deveta breza po vrsti, saj so neznanci na tem mestu namerno uničili kar osem dreves," so z Mestne občine Ljubljana (MOL) sporočili ob novem primeru vandalizma nad nesrečnim drevesom na Bregu v Ljubljani.

Zdaj so se na MOL odločili, da bodo v okviru akcije Človek, čuvaj svoje mesto tej brezi namenili posebno veljavo in na njenem primeru meščanke in meščane spomnili na izjemen pomen dreves na življenje v mestu.

Foto: MOL

"Poškodovano brezo smo simbolno povili s skrbjo za življenje, ob njej pa namestili tablice z življenjsko zgodbo brez, ki so stale na tem mestu. Breza je tako postala simbol upanja za vsa drevesa v mestu, da ne bi nikoli postala žrtev vandalizma," so sporočili.

Potrti ob jutranjem pogledu na uničeno drevo

Na vandalizem so se z ogorčenjem odzvali tudi v lokalu, pred katerim je drevo posajeno. "Breza ima za nas še posebej velik pomen, saj velik del naše ekipe prihaja iz Bele krajine," so zapisali, "zato smo bili vsake nove zasaditve te prekrasne vrste še toliko bolj veseli, hkrati pa potrti ob jutranjem pogledu na uničeno drevo."

Na MOL so ob tem opomnili, da je mestno drevje izjemno pomembno za zdravo in kakovostno življenje v mestu. "Drevesa prinašajo številne ekološke, zdravstvene in socialne koristi. Imajo pomembno vlogo pri ohranjanju in izboljšanju lokalne blaginje, med drugim prispevajo tudi k boju proti podnebnim spremembam. Proizvajajo kisik, dušijo hrup, nudijo senco, filtrirajo, ohlajajo ter vlažijo ozračje in tako povečujejo kakovost bivanja v mestu," so našteli in dodali, da si prizadevajo za ohranitev vsakega drevesa v mestu. "Posamezno drevo odstranimo le na podlagi ocene certificiranega arborista," so zatrdili, "ob tem pa nenehno zasajamo nova drevesa."

