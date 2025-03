Kaj morate vedeti, preden posadite drevo?

Občutek glede prostora in končne velikosti nas lahko hitro zavede, kar se pokaže kasneje ob težavah z brzdanjem rasti, ko drevo preraste začrtane okvire in postane moteči element vrta.

Izbor rastlin

Želja je veliko, navadno več, kot jih premore površina našega vrta. Pri izboru ustreznega drevesa se odločamo na podlagi lastnosti, značilnih za posamezno vrsto ali sorto, in okolja. Cvetovi nas bodo očarali pri okrasnih češnjah, jablanah, magnoliji in glogu, za podaljšani učinek pa naj bo cvetenje kombinirano še z nastavitvijo živobarvnih plodov (okrasne jablane), listja (rdeče listna mirabolana) ali lepih jesenskih barv (kanadska šmarna hrušica). Posebno učinkovita so tudi povešava drevesa, npr. breze, vrbe in okrasne češnje. Kroglaste krošnje na visokem deblu pa oblikujejo sorte javorja, ginka, cigarovca in robinije.

Teh praktično ni potrebno obrezovati, kljub temu pa ostanejo krošnje lepo okrogle in urejene. Tudi lubje je lahko lepo, dokaz za to pa so platane, okrasne češnje, breze in javorji.

Listavci in iglavci

Listopadna drevesa popestrijo dogajanje na vrtu v vsakem letnem času. Morda bo jeseni nekaj več dela z grabljenjem in odvažanjem listja, pa nič za to. Čez leto bo prav prijetno v gosti senci poklepetati s prijatelji ali prebrati kakšno knjigo. Vedno zeleni iglavci pa so primernejši za zakrivanje pogledov. Cenjeni so tudi zaradi lahkega vzdrževanja, saj z njimi skoraj da ni dela. Njihove barve segajo od zlato rumene in zelene do modrikaste in srebrne, po obliki pa so pokončni, stebrasti, povešajoči in okrogli. Medtem ko listavci v zimskem času, ko smo manj na vrtu, prostor odprejo in prepuščajo že tako redke sončne žarke, ustvarjajo iglavci statično senco, ki nam lahko povzroča težave zaradi pojavljanja maha, alg in slabšega uspevanje trate.

Majhni vrtovi

Za manjše vrtove so primerni različni okrasni javorji, ki jih krasijo lepi listi, predvsem pa oblika dreves in žive jesenske barve. Močno trnatih in bodičastih dreves se izogibajmo, prav tako takšnih, ki jih rade napadejo listne uši. Te ob sesanju izločajo medeno roso, ki kaplja na vrtne elemente, vozila in poti, glive sajavosti, ki se rade naselijo na sladkaste površine, pa zadevo še dodatno poslabšajo.

Sajenje

Najprimernejši čas za sajenje drevja z golo koreninsko grudo je v času mirovanja, sadike v vsebnikih pa lahko sadimo praktično vse leto. Najprej na izbranem mestu izkopljemo sadilno jamo, na dno nasujemo nekaj dobre zemlje ali komposta in oblikujemo hribček. Nanj razprostremo korenine, ki jih zasujemo s prstjo, ki smo ji dodali gnojilo in zalijemo. Sadike v vsebnikih pa najprej za kakšno uro potopimo v vodo, nato odstranimo vsebnik, narahlo raztegnemo korenine in posadimo. Prvo leto po sajenju ne smemo pozabiti na zalivanje, sploh v vročem poletju, najprimernejši čas za to pa je zjutraj ali zvečer.