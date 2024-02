Koga bo Golob postavil na čelo pravosodnega resorja?

Premierja Roberta Goloba čaka odločitev, koga bo v naslednjih dneh postavil na čelo pravosodnega resorja. Izteka se namreč rok, do katerega mora bodisi predlagati novega ministra ali začasnega vodjo ministrstva. Po pričakovanjih bo o kandidatih danes govoril z SD, in ob uspešnih pogovorih še danes v DZ poslal ime kandidata oz. kandidatke.

Po odstopu ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan, s katerim se je DZ seznanil 16. februarja, se namreč danes izteče rok, do katerega mora premier Golob bodisi v DZ poslati ime novega ministrskega kandidata oz. kandidatke bodisi sporočiti, da bo vodenje ministrstva začasno prevzel sam ali to nalogo poveril komu od ministrov.

V teh dneh so tako v SD pospešeno iskali primernega kandidata oz. kandidatko, pogovore je opravil tudi premier Golob. S koalicijsko partnerico so si enotni, da si na čelu ministrstva želijo verodostojnega in zaupanja vrednega kandidata. Zanimanja za ministrski stolček sicer naj ne bi bilo prav veliko, saj novega ministra oz. ministrico čaka nemalo izzivov, od soočenja s posledicami afere ob nakupu prostorov na Litijski cesti v Ljubljani, neuresničene ustavne odločbe glede plač sodnikov do reforme pravosodja.

V SD tako še naprej pretresajo imena potencialnih kandidatov, a končne odločitve še ni na mizi. Po informacijah STA se bodo najprej pogovorili s predsednikom vlade, nato pa bo "vse stvar nadaljnjih pogovorov".