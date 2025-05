Slovensko upanje je zdaj Vlatko Čančar

Pet od osmih dvobojev prvega kroga končnice košarkarske lige NBA je odločenih, v noči na petek lahko v drugi krog napredujejo še New York Knicks in Denver Nuggets s slovenskim reprezentantom Vlatkom Čančarjem, v noči na soboto pa Golden State Warriors.

Detroit Pistons ob zaostanku z 2:3 v zmagah gostijo New York Knicks. Ti so vodili že s 3:1, a je Detroit peto tekmo dobil s 106:103. Po zaostanku z 1:2 v zmagah pa so se v igro za napredovanje vrnili Denver Nuggets. Proti Los Angeles Clippersom so povedli s 3:2, po zmago v torek s 131:115. Jamal Murray je dal kar 43 točk. Vlatko Čančar je ob zadnjih dveh zmagah dobil dve minuti igralnega časa, v statistiko pa se je vpisal samo z eno izgubljeno žogo.

Liga NBA, 1. maj, prvi krog končnice: