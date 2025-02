Koalicija je usklajena in ne vidi razlogov, da za novo varuhinjo človekovih pravic ne bi podprli kandidatke Bervar Sternad, je v današnji izjavi po tretjem krogu posvetovanj dejala vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič. Po njenih besedah so v Svobodi pripravljeni podpreti kateregakoli izmed štirih kandidatov, ki jih je predsednica uvrstila v ožji nabor, medtem ko sta SD in Levica najbolj naklonjeni Bervar Sternad.

A kot je opozorila, je za izvolitev potrebna dvotretjinska večina v DZ oz. 60 poslanskih glasov, torej bodo nujni tudi glasovi opozicije. O tem, ali ima torej omenjena kandidatka možnost za izvolitev, pa je dejala, da sama to težko komentira oz. odgovarja, saj ni v vlogi pogajalke.

Načeloma poenoteni

"V tem trenutku, če seštevamo, mislim, da ima gospa okoli 50 glasov," pa je dejal vodja poslancev SD Jani Prednik. A tudi on je opozoril, da bo treba nabrati še nekaj glasov pri opoziciji.

SD je sicer v začetku izrazila podporo dozdajšnjemu varuhu Petru Svetini, po že opravljenih posvetovanjih pa je Prednik ocenil, da je koalicija blizu poenotenja okoli kandidatke Bervar Sternad. Na dodatno novinarsko vprašanje, ali drži, da so že poenoteni, pa je dejal: "Načeloma smo poenoteni".

Javni poziv predsednice k predlaganju kandidatur za varuha se je iztekel sredi oktobra. Prispelo je 14 predlogov možnih kandidatov. Med tistimi, ki naj bi jih predsednica uvrstila v ožji krog, so direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Bervar Sternad, vodja diplomatske akademije na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Andraž Zidar, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. A po dveh krogih posvetovanj jasne podpore kateremu od kandidatov še ni bilo. Medtem je aktualni varuh Peter Svetina v nedeljo zaključil svoj mandat.

Predsednica pa še vedno išče tudi podporo kandidatu za guvernerja Banke Slovenije po tem, ko njen prvi predlog kandidature nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa v DZ ni prejel zadostne podpore. Tako Avšič Bogovič kot Prednik sta danes ponovila stališče, da koalicija stoji za državno sekretarko na finančnem ministrstvu Sašo Jazbec. "Pri guvernerju potrebujemo 46 glasov. Če se bomo dogovorili znotraj koalicije, se lahko stvari zelo hitro rešijo," je ob tem še dejala Avšič Bogovič.

Guvernerju Banke Slovenije Boštjanu Vasletu se je šestletni mandat iztekel 8. januarja, vodenje slovenske centralne banke pa je začasno prevzel namestnik guvernerja in viceguverner Primož Dolenc.

Po zagotovilih Avšič Bogovič pa si sicer v največji vladni stranki prizadevajo, da bi na obe funkciji dobili odgovorne in kompetentne ljudi. "Pri tem bomo sodelovali z vso iskrenostjo," je zatrdila.

O tem, kdaj pričakujejo predlog kandidatov v DZ, pa je dejala, da je to naloga predsednice, v Svobodi pa se bodo nato nanje odzvali in jih komentirali.