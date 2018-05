Ko pokojnina ne zadostuje za plačilo doma za starostnike #video

Video: Planet TV

86-letna Marija Hermina Jenko v Domu upokojencev Kranj biva že dve leti in pol. Je ena od tukajšnjih 214 stanovalcev. Videla je že skoraj vso Evropo, njena želja pa je obiskati še Kitajsko in Japonsko. A o takšnem potovanju lahko samo sanja, saj si ga s svojo pokojnino ne more privoščiti.



Pokojnina običajno ne zadostuje niti za bivanje v domu. Marija na pomoč svojcev ne more računati, saj nikoli ni imela družine. Njena pokojnina znaša 640 evrov. Bivanje v domu ji doplačuje center za socialno delo.

"Moja pokojnina je žalostna, tako da bi včasih klel, včasih jokal"

Direktorica doma opozarja na nepravično razliko v znesku pomoči med upokojenci, ki so vse življenje delali, in tistimi brez delovne dobe.

"Na primer: 297 evrov znaša denarna socialna pomoč, žepnine ji ostane 86 evrov in občina plača 716 evrov. Torej da proračun zanjo 1000 evrov vsak mesec, ne da bi imela gospa dan delovne dobe. Primerjalno z nekom, ki je delal 40 let, je to velika krivica," je direktorica Zvonka Hočevar izpostavila primer ene od upokojenk.