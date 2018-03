Kljub otoplitvi nova pošiljka snega, na Primorskem nevarnost poledice

Skoraj ves pretekli mesec je bila večina nižin po državi pokrita s snežno odejo, na svoj račun so prišli predvsem otroci, ki so lahko popoldneve in proste konce tedna preživljali na snegu. Tudi letošnje februarske počitnice so bile bele. In videti je, da bo še vsaj prvi teden marca tako.

Snežna odeja vztraja že kar nekaj časa. Letošnjo zimo je bilo tako dovolj priložnosti za zimske radosti. Foto: Thinkstock

Današnja nedelja bo sicer večinoma oblačna in po nižinah do nadmorske višine 1.400 metrov tudi precej meglena, a suha. Že jutri dopoldne pa se bodo začele v zahodni in južni Sloveniji pojavljati padavine, ki se bodo postopoma do večera okrepile in razširile nad vso državo. Po nižinah v notranjosti bo znova snežilo.

V torek zjutraj bo sneženje v osrednji in vzhodni Sloveniji ponehalo, na severovzhodu se bo popoldne delno zjasnilo. Drugače bo na Primorskem in Notranjskem, kjer se bodo padavine pojavljale tudi čez dan. Po nižinah bo večinoma deževalo.

Tudi sreda bo precej oblačna in predvsem na jugozahodu države tudi deževna. Malce več jasnine in celo nekaj sončnih žarkov pa lahko pričakujete na vzhodu.

Temperature precej višje kot teden prej

Že danes čez dan se bodo temperature povzpele nad ledišče, in sicer bomo namerili nekje od 1 do 5 stopinj Celzija, na Primorskem celo do 10.

Jutri zjutraj bo tako kot danes še vedno nekaj minusa – temperature se bodo gibale od -6 do -2, na Primorskem okoli 4. A čez dan bo nato malo manj mrzlo. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Ponekod bo še vedno poledenelo, zato previdnost med vožnjo in hojo ne bo odveč. Foto: Thinkstock

Na primorskih in vipavskih cestah je nevarnost poledice, na svoji spletni opozarja Prometno-informacijski center za državne ceste. Zaradi zimskih razmer je tudi prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na regionalni cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno Polje.

Za tovorna vozila nad 7,5 tone je zaradi zimskih razmer na hrvaški strani zaprt mejni prehod Metlika. Tovorna vozila, ki so namenjena na mejni prehod Metlika, izločajo v Novem mestu in Metliki - do Metlike je promet dovoljen. Poleg tega danes od 8. do 21. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

Prometno-informacijski center poroča tudi o čakalni dobi za avtobuse na mejnem prehodu Obrežje.