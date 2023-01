Kljub opozorilom se vlaku nista umaknila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po do zdaj zbranih podatkih sta moški in ženska hodila po levi strani železniških tirov. Foto: STA

V bližini železniške postaje Kandija v Novem mestu se je v četrtek popoldne zgodila nesreča, v kateri sta bila poškodovana 38-letni moški in 32-letna ženska. Skupaj sta hodila ob tirih in se kljub opozorilom nista umaknila prihajajočemu vlaku, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.