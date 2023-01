Brežiška policista moškemu preprečila, da bi skočil pod vlak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moškemu sta policista preprečila, da bi skočil na železniške tire. Zanj so poskrbeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico.

V sredo sta policista na železniški postaji v Brežicah s hitrim ukrepanjem preprečila samomor, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Nekaj pred 10. uro so brežiške policiste obvestili o nenavadnem in motečem vedenju moškega na železniški postaji v Brežicah, so še sporočili z novomeške policije.

"Ob prihodu policistov na kraj je bil moški ob železniških tirih. Ko je opazil vlak, ki se je približeval iz smeri Krškega, je poskušal skočiti na tire, kar sta mu policista v zadnjem trenutku preprečila tako, da sta ga prijela za roke in podrla na tla," je v sporočilu za medije navedla predstavnica za odnose z javnostmi Anita Leskovec.

Moškega sta policista zadržala do prihoda reševalcev, ti so ga oskrbeli in ga odpeljali v bolnišnico.