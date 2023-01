Klakočar Zupančičeva izrazila naklonjenost reševanju odprtih vprašanj o spremembi volilnega sistema

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela člane Sinteze Koalicije civilne družbe in Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema, ki so ji predstavili razloge za spremembo obstoječega volilnega sistema. Po njihovem mnenju je zdajšnji zakon o volilnem sistemu nedemokratičen.

Po besedah Emila Milana Pintarja iz Sinteze v koaliciji na neustreznost slovenskega volilnega sistema opozarjajo že nekaj časa. Kot je pojasnil, je bil prvi poskus spremembe volilnega sistema z novelo zakona o volitvah v DZ, ki jo je leta 2014 v zakonodajni postopek vložila Zveza društev upokojencev Slovenije s podporo več kot pet tisoč volivk in volivcev. Ker novela ni bila sprejeta, pa so v Sintezi takrat pripravili nov predlog sprememb volilnega sistema na podlagi pogovorov z različnimi deležniki, hkrati pa so pregledali tudi dobre prakse in ideje iz tujine, so sporočili iz DZ.

Na današnjem pogovoru s predsednico DZ je Pintar kot ključni točki idej poudaril, da večina držav išče možnost, da del poslancev voli neposredno, drugo polovico pa po načelu, ki omogoča proporcionalna razmerja med političnimi strankami. Prav tako je dejal, da napredne države omogočajo civilni družbi, da sodeluje v vseh fazah volitev, torej v fazi evidentiranja, imenovanja, preverjanja in volitev kandidatov.

Strokovni posvet

V slovenskem prostoru so po njegovih besedah vse te faze v rokah političnih strank in ni primera, ko bi nekdo v DZ bil izvoljen prek civilne družbe. O neustreznosti volilnega sistema je zato po njegovem mnenju treba nujno razpravljati. Kot je dodal, imajo že napisan predlog v obliki zakona in obrazložitev, se pa hkrati zavedajo, da to ni edina mogoča rešitev in so odprti tudi za druge predloge.

V nadaljevanju pogovora s predsednico DZ so sogovorniki izrazili tudi željo po organizaciji strokovnega posveta na temo mogočih sprememb volilnega sistema. Po njihovem mnenju bi bila nato lahko oblikovana tudi posebna strokovna komisija brez zastopnikov političnih strank, ki bi pretehtala vse predloge sprememb volilnega sistema in pripravila predlog, ki bi ga na referendumu potrjevali državljanke in državljani.

Kot so še sporočili iz DZ, je Klakočar Zupančičeva izrazila naklonjenost reševanju odprtih vprašanj, povezanih s spremembo volilnega sistema, v skladu s svojimi pristojnostmi.