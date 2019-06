Kje v Sloveniji zelenjava vsebuje največ strupov? #video

Korenje, solata, špinača – to je za strupe v okolju najdovzetnejša zelenjava. Zato je na kritično onesnaženih območjih Slovenije sploh ne bi smeli jesti. Najvarnejši pa so čebula, bučke in paradižnik.

Kar 22 slovenskih občin, to je vsaka deseta, predstavlja potencialno tempirano bombo. V njih so obrati, ki so po oceni okoljskega ministrstva visoko tveganje za okolje. Glede na slab nadzor in požare, ki se zadnja leta redno vrstijo, se degradirana območja hitro širijo. S tem pa se poslabšuje zdravje vrtičkarjev, saj zelenjava, ki jo pojemo, posrka dobršen del nevarnih snovi, so poročali v oddaji Danes na Planet TV.

Katere so ekološko najbolj obremenjene lokacije po Sloveniji?



– Celjsko, kjer so leta odlagali strupeno sadro iz Cinkarne, ljudje pa so zbolevali in umirali za rakom;

– Mežiška dolina, kjer v krvi otrok še vedno zaznavajo svinec iz tovarne baterij;

– odlagališča vseh vrst smeti in lokacije aktualnih požarov: Kemis na Vrhniki, Lenart, Ruše, Cerknica.

"Za onesnažena območja ne priporočamo gojenja rastlin, sploh špinače in radiča, paradižnik je že tako v drugi kategoriji," pravi Marko Zupan iz Biotehniške fakultete.

Požari umetnih mas, kot je bil ta v Cerknici, so velik onesnaževalec okolja, a na srečo rastline tega ne vpijejo, razloži Zupan.

So pa škodljive težke kovine (svinec, cink, kadmij, ki spremlja rudo, živo srebro, mestoma tudi arzen), ki so prisotne ponekod po Sloveniji zaradi rudnikov in stare umazane industrije.

"Te kovine so škodljive za naš endokrini sistem, posledica so lahko tudi bolezni živčevja," pravi Simona Perčič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V telo pa jih vnesemo tudi z zelenjavo, ki je gojena na onesnaženih območjih.

Korenje in solata najdovzetnejši za težke kovine

"Rastline se različno odzivajo. Bučke, plodovke, tudi paradižnik, sprejemajo zelo malo kadmija. Po drugi strani pa so korenovke in listnata zelenjava tisti, ki potegnejo vase veliko težkih kovin iz zemlje. Potem pa imamo v Sloveniji v zadnjih letih tudi veliko požarov, ki tudi onesnažijo našo zelenjavo s sajami, ki jih pojemo," pravi Zupan.

Najcenejša preventiva je zagotovo postavitev visoke grede, seveda s čisto zemljo, so še poročali v oddaji Danes.