Kje so pasti najemanja kreditov na sivem trgu? #video

Pričakujemo, da se bo povpraševanje po kreditih prelilo na sivi trg, sporoča glavna tržna inšpektorica Andrejka Grlič. Slovence opozarja pred ponudniki brez ustreznih licenc, za katerimi se skrivajo tudi oderuški krediti z nemogočimi obrestnimi merami.

Ukrepu ostro nasprotuje tudi prvi mož NLB Blaž Brodnjak, ki se sicer redko pojavi v javnosti: "Upokojenec s povprečno pokojnino ne more priti do kredita, družina s povprečnimi prejemki pa v Ljubljani ne more več kupiti niti sobe. To zame ni normalno in ni primerno," pravi.

Tudi tri tisočake je na sivem trgu težko pridobiti

Novinarji oddaje Planet 18 so na sivem trgu želeli poiskati kredit v vrednosti tri tisoč evrov. Našli so številne oglase, ki obljubljajo "denar na roko". Če v spletni iskalnik vpišete "hitri kredit", vam ponujajo tudi denar na klik. Za kakšne zneske gre, pod kakšnimi pogoji in kje so pasti.

Novinar se je ponudnikom kreditov predstavil kot samostojni podjetnik, ki razmišlja o nakupu novega vozila. Za to, da ga lahko dobi, potrebuje vsaj tri tisoč evrov kredita.

Seveda je govora o rabljenem vozilu, saj si novega s svojimi dohodki ne more privoščiti. V primeru, da najema garsonjero v Ljubljani, mu po plačilu prispevkov in najemnine na računu ostane 650 evrov. Ker za banke ni kreditno sposoben, mu ne preostane drugega, kot da za posojilom pobrska po spletu. Z iskalnimi gesli "hitri kredit" in "posojilo" je prišel do številnih spletnih strani, ki obljubljajo hitra, enostavna in ugodna posojila, zasebno posojanje denarja, celo posojila za 20 let z dvoodstotno obrestno mero.

Odzvali so se trije ponudniki

Najrazličnejšim ponudnikom kreditov in posojil je poslal elektronsko povpraševanje in jih nato še poklical. Odgovore je dobil samo od treh ponudnikov.

Prvi odgovor je bil, da ponujajo posojila le v višini 500 in tisoč evrov vsem zaposlenim ali upokojencem, ki so kreditno sposobni. Drugi, da dajejo kredite predvsem zaposlenim v večjih podjetjih oziroma upokojencem ter pripišejo, da je tako predvsem zaradi slabih izkušenj s plačevanjem kreditnih obveznosti v preteklosti.

Po celem dnevu iskanja svojega posojila v vrednosti tri tisoč evrov je na koncu pristal v zastavljalnici.

"Pri nas lahko zastavite različne tržno zanimive premičnine, kot so zlatnina, srebrnina, pametni telefoni, novejša elektronika, ure višjega cenovnega razreda, diamanti in takšne zadeve," pojasnjuje Voranc Mauhler iz Zastavljalnice Ljubljana.

Ker zastavljalnica kredita kot takega ne ponuja, obročno odplačevanje ni možno. Posojilo je treba vrniti v celoti v 15-ih oziroma 30-ih dneh, v primeru, da vam to ne uspe, pa lahko pogodbo ob plačilu stroškov podaljšate.

"Če govorimo o znesku tri tisoč evrov, stroški znašajo okoli 50 evrov, seveda je odvisno tudi od samega predmeta, če je potrebno kakšno dodatno zavarovanje, če gre za kakšen večji predmet. Za trideset dni oziroma en mesec," poudarja Mauhler.

Zaradi zaostritve pogojev pridobivanja bančnih kreditov se pričakuje, da bo zadolževanje na sivem oziroma črnem trgu vse pogostejša alternativa. Želje kljub zaostritvi pogojev pridobitve posojil ostajajo, sivi in črni trg pa ponujata najrazličnejše poti do denarja.

Zaposleni v Banki Slovenije uživajo posebne ugodnosti

Medtem pa so na Banki Slovenije že leta 2016 potrdili, da njihovi zaposleni uživajo posebno ugodnost. Zaprosili so namreč lahko za izjemno ugodno stanovanjsko posojilo za največ 20 let. In to z izjemno nizko obrestno mero EURIBOR + 1 odstotek.

Gre še za precej cenejši kredit od tistega, zaradi katerega so sodili bankirjem in Simoni Dimic, ki je za obnovo hiše v Murglah pri NLB dobila kredit z 1,6-odstotnim pribitkom. Ta hip pa stanovanjskega kredita na 20 let v katerikoli slovenski banki skoraj gotovo ne boste dobili s pribitkom, nižjim od 2,5 odstotka. Vprašali smo jih, ali zaposleni na Banki Slovenije glede na rigorozen ukrep še vedno uživajo ta poseben privilegij.

A nam niso odgovorili naravnost. Zapisali so le to, da pri poslovnih bankah in hranilnicah zanje veljajo enaka pravila kot za druge Slovence. Nič pa o tem, ali lahko uslužbenci centralne banke najamejo posebno ugoden kredit pri svojem delodajalcu.