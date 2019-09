Kje bodo službo iskali nekdanji evropski poslanci? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Igorja Šoltesa, Patricijo Šulin, Iva Vajgla in Lojzeta Peterleta je po neuspehu na majskih evropskih volitvah ključno vprašanje te jeseni, kam po tem, ko poteče nadomestilo zajetne bruseljske plače? 8.800 bruto na mesec. In sicer po en mesec za vsako leto mandata.

Ker je bil Igor Šoltes med štirimi evroposlanci v Bruslju najkrajši čas in mu pripada pet plač, zadnjo dobi novembra, si je že začel iskati službo. Njegova prijava na razpis za mesto direktorja Uradnega lista je prerasla celo v politično afero, ker je kandidaturo vmes že umaknil, pa smo ga danes vprašali, kje si bo novo službo iskal zdaj.

"Bomo videli, zdaj kaj konkretnega v tem trenutku ne morem reči," odgovarja Šoltes.

Ivu Vajglu in Lojzetu Peterletu se ne mudi nikamor. Vajgl je v Bruslju sedel zadnjih 10 let, Peterle celo 15, zato bosta nadomestili prejemala še globoko v leto 2020. Ob tem sta oba blizu upokojitvi.

Patricija Šulin pa se vrača na svoje staro delovno mesto, zato nadomestila ne bo izkoristila.

Peterletu pripada polovica evropske poslanske plače

Če bi 71-letni, zdaj že nekdanji evropski poslanec Peterle dobil še ta, svoj četrti mandat, bi mu ob upokojitvi pripadala pokojnina v višini 70 odstotkov evropske poslanske plače. S tremi mandati mu pripada dobra polovica.

"O tem pred volitvami nisem nič razmišljal, in tudi zdaj ne mislim o upokojitvi. Jaz se počutim po vseh teh letih resnično politično zrelega. Kar je pogosto razlog, da mnogi izmed evroposlancev ostanejo na političnem parketu. Le redki iščejo službe zunaj politike," pojasnjuje Peterle.

Čas plačanega odmora izkoristili prav vsi nekdanji evropski poslanci, razen Šulinove

"To je pa seveda odvisno od vsakega posameznika. Ali se lahko vrne v neko izvorno kariero, s katere je preskočil v politiko. In vemo, da včasih je to kar težko, ker ko dobiš eno nalepko neke politične stranke, ti seveda osporavajo vsako naslednjo funkcijo, vsak naslednji korak, tudi če si kompetenten," pa opozarja politični analitik Sebastjan Jeretič.

Tako se je Šulinova že vrnila na prejšnje delovno mesto na finančno upravo. Peterle pa samozavestno odgovarja: "Ne skrbi me, kaj bo delal Lojze Peterle. Odločiti se moram kaj bom delal in v katero smer grem. In jaz mislim, karkoli bom delal, bo koristno tudi za Slovenijo," je prepričan.

Vajgl, ki je bil poslanec dva mandata, bo z evropskimi aktivnostmi nadaljeval."Jaz sem bil predsednik mednarodnega foruma, ki je podpiral Katalonce. To mislim delat še naprej," napoveduje Vajgl.

Razen Šulinove so čas plačanega odmora izkoristili prav vsi nekdanji evropski poslanci. "In to pravico bom seveda uporabil, ker bi jo izkoristil vsak normalen človek," napoveduje Vajgl.

"Mislim, da se malo preveč obremenjujemo s tem, tudi mogoče iz neke tradicionalne zavisti, ki nam se pripisuje kot narodu. Iz spoštovanja političnih institucij bi včasih morali dopustiti tudi konkretnim politikom, čeprav jih ne maramo, da te pravice izkoristijo.