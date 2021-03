Kdo potika požare po Murski Soboti? #video

V štirih primerih je prišlo do požara v večjih zabojnikih, enkrat pa je zagorelo v nenaseljeni hiši. Med drugim je zagorelo tudi ob srednji poklicni in tehnične šole v Murski Soboti, zato je zdaj polovica šole brez elektrike. Storilca so posnele kamere, posnetke pa so na šoli predali policiji.

Na policiji so za Planet TV potrdili, da so na območju Murske Sobote v zadnjih dneh obravnavali več požarov in da kriminalisti zbirajo informacije. Koliko znaša materialna škoda v vseh petih požarih za zdaj še ni znano, prav tako pa ni znano, ali so požari med seboj povezani in ali gre za istega storilca.

"Požari so bili v treh dnevih identični in obstaja možnost, da gre za istega storilca," je povedal Branko Kolmanič, poveljnik PGD Murske Sobote.