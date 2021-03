Komu sta bila v napoto brata, ki sta živela v gozdu? #video

"Poklical me je prijatelj, tudi kolesar, da ga je našel pred kontejnerjem, zvezanega, in da je grozno. Nato me je poklical uro pozneje in rekel, da prijatelja ni več," je za Planet povedal Knafljev prijatelj Tomaž Zadnik.

Knafelj je živel v gozdu v zabojniku, tam so ga tudi našli zvezanega in močno poškodovanega. Skoraj enourno oživljanje ni bilo uspešno. Kot je povedal Zadnik, je bil Knafelj strasten kolesar in je letno prekolesaril tudi do 20 tisoč kilometrov, ob tem pa je tudi pisal in risal.

Pred letom je nedaleč stran, prav tako v gozdu, kjer je živel, umrl tudi Slavčev brat Avguštin.