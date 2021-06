Kdo "obiskuje" Prekmurce? #video

Lendavske gorice, Strehovci, zdaj Vaneča, to so lokacije v Prekmurju, kjer naj bi v zadnjem mesecu opazili večjo divjo žival, podobno pumi. Divjo žival so že pred mesecem dni iskali na Hrvaškem, zdaj se očitno potika po skrajnem severovzhodu Slovenije, kjer je med ljudmi čutiti negotovost.

Vaneča, vas v Prekmurju, kjer danes na cesti komajda koga srečamo. So krive visoke temperature ali puma, ki so jo opazili v teh koncih? Verjetno vročina, saj tisti, ki jih vseeno srečamo, pravijo, da jih pume ni strah.

Strah ni bilo niti Jožeta Brunca, ki je včeraj na travniku v neposredni bližini svoje hiše videl večjo divjo žival. "Najprej se je zdelo, kot da je nagrbljena mačka, ko pa se je raztegnila, sem videl, da je večja od mačke, nekako podobna psu, a pes nima takšnega repa," pove Brunec, ki mu je domnevno pumo uspelo od daleč tudi fotografirati. Da bi vaščane opozoril na divjo žival, je fotografije objavil na enem od družbenih omrežij. Policije ni obvestil, je pa bila ta v zadnjem mesecu večkrat obveščena o domnevni pumi.

Soboški policisti so junija prijeli štiri prijave ljudi, ki naj bi opazili večjo divjo žival, podobno pumi. Foto: Guliverimage

Štiri prijave opažanja divje živali, podobne pumi

Soboški policisti so junija prejeli štiri prijave ljudi, ki naj bi opazili večjo divjo žival, podobno pumi. Dve na območju Lendavskih goric, eno v Strehovcih in zadnjo na praznični petek v Moravskih Toplicah. Policisti so se takoj odzvali in odšli na teren. Na območju Lendave so domnevno pumo iskali celo z dronom, vendar je na nobenem območju, kjer naj bi bila opažena, niso našli.

Puma ni lovna divjad

Domnevno pumo so na nekaterih lokacijah pomagali iskati tudi lovci, ki pa nekih posebnih pristojnosti pri iskanju divje živali nimajo.

"Puma ni lovna divjad in lovci z njo nimamo nič. Dolžnost lovca oziroma občana je, da obvesti 112," pravi Ludvik Rituper in opozarja, da je vsaka prosto živeča žival lahko nevarna, če se počuti ogroženo. Foto: Printscreen PlanetTV "Moram povedati, da puma ni lovna divjad in lovci z njo nimamo nič. Dolžnost lovca oziroma občana je, da obvesti 112," pravi predsednik Zveze lovskih družin Prekmurja Ludvik Rituper in opozarja, da je vsaka prosto živeča žival, naj gre za pumo ali divjad, nevarna, ko je ogrožena.

Puma sicer spada med zveri in je četrta najtežja mačka na svetu. Navadno se izogiba ljudi, a gre kljub vsemu za plenilca, zato previdnost ne bo odveč.

