V objemu brezčasnega Prekmurja ni nikoli dolgčas

Poleg nešteto možnosti za aktivno odkrivanje pokrajine na svežem zraku s kolesom ali brez ima regija bogato kulturno dediščino, med katero spadata tudi cerkev v Bogojini, ki je delo znamenitega arhitekta Jožeta Plečnika, in Grad na Goričkem, ki velja za največji baročni grad v Sloveniji. Ulovite prekmurski vetrič, spoznajte vinorodni svet Goričkega in neskončne ravnice pod njim. Izgubite se v blagodejni moči prekmurske pokrajine ob Bukovniškem jezeru, zabavajte se ob obisku turističnih kmetij in lokalnih znamenitosti, kot so paviljon Expano, razgledni stolp Vinarium in Tropski vrt orhidej v Dobrovniku. V Prekmurju vam zagotovo nikoli ne bo dolgčas.

Bukovniško jezero je prepoznavno predvsem po čudežni moči narave. V senci kostanjevih in bukovih dreves okoli jezera so številne blagodejne energetske točke, ki izboljšajo zdravje in počutje, ter pustolovski park z 58 plezalnimi elementi, prilagojenimi starosti in zmogljivosti.

Reka Mura je skozi stoletja ob svojem koritu v Ižakovcih ustvarila naravni otok, ki so ga domačini poimenovali Otok ljubezni. Na otoku so zgradili plavajoči mlin, v katerem je danes postavljen mlinarski muzej, ki ponuja tudi različne izdelke, pridelane v mlinu. (foto: Janez Tolar) Foto: Janez Tolar

V Dobrovniku je tropski gozd v malem: v vrtu tropskih rastlin, kjer energijo za ogrevanje prispeva termalna voda, boste poleg številnih botaničnih vrst orhidej lahko občudovali zanimive tropske in subtropske rastline z vsega sveta.

Grad na Goričkem je največji (baročni) grad v Sloveniji. Leži v osrčju Krajinskega parka Goričko in ima po legendi kar 365 sob. Graditi so ga začeli vitezi templjarji v 11. stoletju, današnjo končno podobo pa je dobil v 19. stoletju.

Cerkev v Bogojini je delo znanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Zaradi snežno bele zunanjosti ji domačini pravijo tudi bela golobica. Gre za eno zanimivejših arhitektur prve polovice 20. stoletja in najznamenitejše svetišče Prekmurja.

Povzpnite se na stolp Vinarium, najvišji razgledni stolp v Sloveniji, in uživajte v razgledu na območje štirih držav.

V paviljonu Expano v Murski Soboti boste poleg 3D-izkušnje poleta z balonom in premikanja gladine vode z močjo spoznali tudi zgodovino Pomurja.

V parku Vulkanija pri Gradu na Goričkem so obudili zadnji vulkan na območju današnje Slovenije, ki je bruhal pred tremi milijoni let. V doživljajskem parku boste doživeli njegov ponovni izbruh ter spoznali razburljivi svet vulkanov in sil, ki vladajo našemu planetu.

Občina Velika Polana slovi predvsem po belih štorkljah. V drugi polovici julija in avgusta se okoli obeh Polan, Male in Velike, in tudi na širšem območju pred selitvijo zbirajo velike skupine štorkelj. Od leta 1999 se kraj Velika Polana ponaša z nazivom evropska vas štorkelj, ki ji ga je podelila evropska fundacija EuroNatur.

Doživite pristno prekmursko kulinariko na okoliških turističnih kmetijah, več kot 50 različnih prekmurskih jedi pa lahko poskusite tudi v hotelskih restavracijah v Termah 3000.

Sredi Prekmurja vas bo presenetil Termalni vodni park Terme 3000 z več kot 3.000 kvadratnimi metri plavalnih površin, četrtim najhitrejšim toboganom v Evropi, toboganom Kamikaza, s katerega se z 22 metrov spustite v prosti pad, bazenom s skakalnico in veliko naravne sence, kamor se lahko skrijete pred vročim poletnim soncem.

Terme 3000 - Moravske Toplice so idealno izhodišče za odkrivanje čarov Prekmurja. Svoj počitniški dom lahko najdete v edinem petzvezdičnem hotelu v Prekmurju – Hotelu Livada Prestige*****, ki v sobah skriva kadi s črno termo-mineralno vodo, s pogledom skozi okno sobe pa vas zapelje z neskončnimi prekmurskimi livadami. Zelenice ob hotelu vas vabijo na igro golfa z najdaljšo luknjo v Sloveniji. Iz hotelske restavracije pa vseskozi diši po tistih pravih prekmurskih dobrotah, ki se jim ne boste mogli upreti.

Ljubitelji Prekmurja boste navdušeni tudi nad Hotelom Ajda****, ki živi zgodbo lokalnega žita iz svojega imena. Tipično lokalno žito ajda gradi ponudbo hotela in spremlja goste na vsakem koraku – najdete ga v posteljnih vzglavnikih, kjer poskrbi za miren in globok spanec, v kulinariki, kjer bogati okus lokalnih in drugih jedi, pa tudi povsod v hotelu, kjer s svojo podobo vnaša občutek miline.

V Termah 3000 pa se skriva tudi Hotel Termal ****, ki leži v srčiki termalnega dogajanja in je neposredno povezan z vsemi dobrobitmi črne termalne vode. Blagodejno termalno vodo lahko izkusite v filtrirani obliki na hotelskem kopališču ali nefiltrirani (natur) črni izvedbi na zunanjem hotelskem bazenu. Na hotelskem kopališču pa za svoje zdravje lahko poskrbite še z močjo kristalov in svetlobne terapije.