Katičeva se zavzema za čim prejšnjo izgradnjo zapora v Dobrunjah

Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes sestala z generalnim direktorjem uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojanom Majcnom. Seznanila se je z odprtimi zadevami in se zavzela za sprejetje novele zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki naslavlja dve ključni težavi zaporskega sistema, prezasedenost in kadrovsko pomanjkanje.

Majcen je ministrico seznanil z aktualnimi temami z delovnega področja uprave, pa tudi pomembnejšimi investicijami v zaporskem sistemu in načrtih za naprej.

Katičeva se je zavzela za čim prejšnjo izgradnjo zapora v Dobrunjah

Ministrica je izrazila namero za čim prejšnje srečanje z vsemi direktorji zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma. Zavzela se je tudi za nadaljevanje prizadevanj za čim prejšnjo izgradnjo novega ljubljanskega zapora v Dobrunjah.

Slovenija se že vrsto let sooča s problematiko prenapolnjenosti zaporov, tako slabo, kot je trenutno, pa še ni bilo. Migrantska kriza je v zadnjih mesecih namreč ohromila slovenske zapore, v katerih se soočajo z velikim porastom pripornikov iz tujine, osumljenih storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

Za izboljšanje razmer na ministrstvu iščejo dodatne ukrepe

Doslej je uprava prezasedenost v zaporih reševala predvsem z dnevnim premeščanjem zaprtih oseb iz bolj v manj zasedene zavode, podajali so tudi pobudo sodiščem za transfer obsojenih tujcev v matično državo ter predloge za pogojni odpust za obsojence, ki za to izpolnjujejo formalne in materialne pogoje.

Zdaj pa skupaj z ministrstvom za pravosodje iščejo dodatne rešitve za izboljšanje razmer, tudi v obliki interventnih ukrepov. V zakonodajnem postopku je tako novela zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki vsebuje tudi interventne ukrepe za zagotavljanje varnosti v zavodih za prestajanje kazni zapora zaradi prezasedenosti in pomanjkanja pravosodnih policistov, so izpostavili na ministrstvu.