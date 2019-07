Gradnja novega ljubljanskega zapora: javno-zasebno partnerstvo še v igri

Je mogoče, da bi novi zapor na obrobju Ljubljane, ki naj bi bil končan čez dve leti, sofinanciral i- in morda tudi upravljal - zasebnik? Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Trenutno je v sprejemanju dopolnjeni osnutek podrobnega prostorskega načrta. Ta bo do 5. avgusta javno razgrnjen na spletu, v prostorih občinskega oddelka za urejanje prostora ter na sedežu četrtne skupnosti Sostro, kjer bo v sredo ob 17. uri tudi javna obravnava tega dokumenta.

Izgradnja novega zapora je ocenjena na okoli 68 milijonov evrov, ena od možnosti financiranja tega projekta pa je tudi javno-zasebno partnerstvo. Predhodni postopek in preizkus javno zasebnega partnerstva je po pojasnilih ministrstva še v teku.

Na ministrstvu za pravosodje še pričakujejo, da bodo mestni svetniki o končnem predlogu prostorskega načrta za dobrunjski zapor odločali letos jeseni.

O projektu smo pisali v članku V tišini vzhaja eden največjih projektov Šarčeve vlade. Na ministrstvu so nam že takrat dejali, da težav z ljubljansko občino ne pričakujejo, saj da z njo odlično sodelujejo.

Tako naj bi izgledal nov zapor. Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Prezasedena enota na Povšetovi

Moški zapor v Dobrunjah, ki bo zgrajen ob avtocesti in Litijski cesti, naj bi nadomestil zapor na Povšetovi. Kot so pojasnili na ministrstvu za pravosodje, bo v novem zavodu prostora za 388 obsojencev in pripornikov. Trenutna lokacija je izrazito premajhna, saj je priliv zaprtih oseb že vrsto let višji od odliva, so dodali.

Ministrstvo je sicer v preteklosti sprejelo številne ukrepe, ki so število zaprtih oseb v zaporu na Povšetovi zmanjševali. Med drugim so obsojence premeščali v druge zavode za prestajanje kazni, s čimer se je sicer število zaprtih oseb v Ljubljani zmanjšalo, a je povprečna zasedenost tega zavoda še vedno med 110 in 120 odstotki.

Najvišje stanje zaprtih oseb v zavodu Ljubljana je bilo sicer leta 2009, ko je bilo v zavodu zaprtih tudi 280 oseb, zaradi česar država še vedno plačuje odškodnine takrat zaprtim osebam. Foto: Matej Leskovšek

Po pojasnilih ministrstva je sicer trenutno preko zmožnosti zasedenih večina zavodov in njihovih oddelkov: Dob, Puščava, Celje, Koper, Nova Gorica, Novo mesto, Odprti oddelek Ig, Maribor, Murska Sobota in Rogoza. "Pridobitev novega zapora bo omogočila boljše pogoje zagotavljanje varnosti ter vsem zaprtim osebam in našim zaposlenim boljše pogoje bivanja in dela," so dodali.