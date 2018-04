Karlu Erjavcu se podpora ruskega veleposlanika ne zdi sporna #video

Video: Planet TV

"Stranka, ki jo vodi Karl Erjavec, verjetno ima kaj pokazati na tem področju. To je konkreten večletni program," pravi ruski veleposlanik pri nas Doku Zavgajev.

"To je, milo rečeno, nenavadno, tako se tuji diplomati ne bi smeli vesti," je oster šef parlamenta in profesor mednarodnih odnosov Milan Brglez.

Zavgajev, ki je tudi veteran krvave čečenske vojne, si je navijanje za šefa DeSUS privoščil ob podpisu polmilijardnga posla dobave plina med Gazpromom in Geoplinom.

Za Erjavca nič spornega

Erjavec pa v vsem skupaj ne vidi prav nič spornega. Ljubezni med našim zunanjim ministrom in Rusijo nikakor ne manjka. Že nekaj let se precej bolje počuti v proruskem ozračju. Številni obiski Moskve, udeležba na spominski slovesnosti pri Ruski kapelici. To pripravijo v organizaciji društva Slovenija Rusija, ki jo vodi nekdanji podpredsednik DeSUS, Erjavčeva desna roka, Saša Geržina. Med rednimi udeleženci je tudi veleposlanik Zavgajev, ki je jasno izrazil svojo podporo DeSUS. Odkrito je pohvalil stranko in njen večletni konkreten program.

"Zelo sem zadovoljen, da je ruski veleposlanik presodil, da ima stranka, ki jo vodim, dober gospodarski program," pravi Erjavec.

Da gre za nedopustno ravnanje, ki ga ne bi smeli spregledati, je prepričan predsednik parlamenta Brglez.

"Zelo sem zadovoljen, da je ruski veleposlanik menil, da ima stranka, ki jo vodim, dober gospodarski program," pravi zunanji minister in predsednik DeSUS Karl Erjavec. Foto: Planet TV "Ker se med državami pač res ne sme diskriminirati, če je mednarodno pravo nekaj, kar spoštujemo," je bil odločen Brglez.

"Očitno mu gre v nos, da je eden od veleposlanikov ocenil program stranke DeSUS kot dober program, jaz ne vidim nič spornega v tem," pa mu je odgovoril Erjavec.

Brglez je še opozarjal, da gre za kršenje Dunajske konvencije, ki nekako predvideva, da se veleposlaniki ne vmešavajo v notranje zadeve.

Rupel: Znamenje popolne zmešnjave

V tem mu je pritrdil tudi nekdanji zunanji minister in veleposlanik v ZDA Dimitrij Rupel, ki na dogajanje gleda z obžalovanjem.

"To, da se Brglez in Erjavec srečujeta tukaj in si nasprotujeta pri takem vprašanju, je znamenje zmešnjave, popolne zmešnjave," je prepričan Rupel.

Rupel sicer nad izjavo in vedenjem veleposlanika Zavgajeva ni tako zelo presenečen. Pravi, da "Zavgajev ni diplomat, on je politik in sicer nekoliko kompromitiran politik, ki so ga umaknili iz Rusije in plasirali sem v Slovenijo, kjer je na varnem". Bolj ga je presenetil Erjavec, ki pa vztraja pri svojem.

Za Rupla škandalozno

"To, da se je, potem ko je Zavgajev rekel, kar je rekel, s tem strinjal in je to celo potrdil, temu ni nasprotoval, je zame nekaj neverjetnega oziroma bi rekel škandaloznega," je bil ogorčen Rupel.

"To da se Brglez in Erjavec srečujeta tukaj in si nasprotujeta pri takem vprašanju, je znamenje zmešnjave, popolne zmešnjave," je prepričan nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel. Foto: Planet TV Zunanja politika bi načeloma morala biti odporna proti strankarskim, političnim, ideološkim vplivom. A kaj, ko predvolilni čas kaj hitro zabriše meje med funkcijami.