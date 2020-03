Kandidatu za infrastrukturnega ministra Vrtovcu zelena luč odbora DZ

Jernej Vrtovec želi kot minister krepiti brezogljično družbo, uvesti e-vinjeto, se z dodatnim voznim pasom zoperstaviti gneči na mestnih vpadnicah, predvsem pa posodobiti železniško infrastrukturo. "Moto mojega delovanja bo Infrastruktura po meri ljudi," je začel predstavitev pred matičnim odborom. Poudaril je, da želi infrastrukturo narediti dostopno, uporabno in jo približati ljudem, ne glede na to, ali živijo v mestih ali na podeželju, poroča STA.

V razpravi se je več članov odbora obregnilo ob Vrtovčevo starost. Lidija Divjak Mirnik (LMŠ) in Dušan Šiško (SNS) sta izpostavila njegovo mladost in neizkušenost na področju infrastrukture. "Čudim se, da ste se vsi trije kandidati iz NSi lotili tako zahtevnih resorjev," je dejal Šiško. "Upam, da se zavedate, da je eno voditi društvo, klub ali stranko, drugo pa voditi državo in v njej področja, s katerim je povezana usoda tako pomembnih objektov in razvoja kot tudi življenja državljanov," je dodal.

"Ta resor je tako zahteven, da moraš biti res, ampak res zelo pogumen, da se kot teolog lotiš teh zadev. Ko pa pogledam vaše delovne izkušnje - bili ste generalni sekretar Mlade Slovenije, tiskovni predstavnik NSi kot študent, potem ste se zaposlili kot tiskovni predstavnik NSi, eno leto ste kot samostojni podjetnik imeli agencijo za odnose z javnostmi, potem pa ste postali poslanec. Res vas občudujem, vsa čast, da ste si to upali," je podobno menila Divjak Mirnikova.

"Mladost naj bi prinašala svežino in ambicioznost"

"Mladost me ne moti, nasprotno, mladost naj bi prinašala svežino in ambicioznost," pa je menila poslanka Levice Violeta Tomič. Kot je poudarila, bo samo delo pokazalo, kako udobno je 34-letnemu Vrtovcu v velikih čevljih, v katera stopa. V bran mu je stopil tudi Jani Prednik (SD). Nad njegovo mladostjo je navdušen, hkrati pa je poslanec SD izpostavil, da v politiki zagovarja profesionalizem, piše STA.

Se je pa Prednik dotaknil tretje razvojne osi in Vrtovčeve napovedi, da bodo preučili možnost morebitne spremembe trase, a ne na račun oviranja že začetih del. Kot je dejal, je legitimno in prav, da minister zadeve pregleda, a bo Vrtovec po njegovem mnenju na koncu ugotovil, da zadev ni mogoče spreminjati.

Vrtovec je poudaril, da bo njegova mladost "vsako leto manjši problem". Glede delovnih izkušenj pa je poudaril, da je poklicni politik: "Nisem strokovnjak s področja, ki ga prevzemam, bom pa obdan s strokovnjaki, ki me bodo znali pravilno podučiti, jaz pa bom znal njihove ideje in usmeritve pravilno politično interpretirati in jih v DZ zagovarjati." Zagotovil je, da sprejemanje odgovornosti zanj ni lahko. "Sem pa prepričan, da bom kot politik znal dobro krmariti."

Že konec leta med Mariborom in Ljubljano v uri in 25 minut

Očitki so leteli tudi na podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka, ki naj bi se zaradi svoje zaposlitve v projektu izgradnje drugega železniškega tira Divača-Koper znašel v navzkrižju interesov. "Če bo prišlo do navzkrižja interesov, bomo v stranki ustrezno ukrepali," je zagotovil Vrtovec. Glede drugega tira je pojasnil tudi stališče do morebitnega vstopa zaledne države v projekt. Meni, da "se moramo s sosednjimi državami pogovarjati, ne pa jih izključevati". Odgovarjal je tudi na vprašanja v zvezi z uvedbo "super nadzora" nad projektom drugi tir. Priznal je, da so močne kontrole že vzpostavljene, bi pa supervizor pomenil še dodatno zagotovilo, poroča STA.

Glede modernizacije železniških prog je povedal, da bi po njemu dostopnih podatkih z novimi vlaki in izvedenimi rešitvami na progi že konec leta med Mariborom in Ljubljano lahko potovali uro in 25 minut.

V zvezi z mariborskim letališčem pa je poudaril, da je najprej treba razčistiti vse zadeve v zvezi s tožbo. "Na sodišče nimamo vpliva ne jaz kot minister, ne vi kot poslanci. Se pa zavedam pomena mariborskega letališča," je zatrdil.

Gradnjo hidroelektrarn bo potisnil naprej

Na področju energetike je Vrtovec jedrsko energijo označil za "pomemben faktor, ko govorimo o čistih virih" in ji ne nasprotuje. Glede gradnje drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško se zato nadaljuje priprava strokovnih podlag, ki bodo služile pri sprejemanju končne odločitve. Zavzel se je tudi za izgradnjo odlagališča radioaktivnih odpadkov na predvideni lokaciji, s Hrvaško pa bo po njegovem potreben meddržavni dogovor.

Glede hidroelektrarn je napovedal, da "jih bomo potisnili naprej", v skladu z okoljskimi dovoljenji. Zavzel se je za izgradnjo Hidroelektrarne Mokrice ter elektrarn na srednji Savi. "Ko postopoma opuščamo fosilna goriva, moramo iskati nove vire obnovljive energije, zato sem tak zagovornik hidroelektrarn," je dejal.

Poslanko Levice Natašo Sukič je veselilo, da so vsi kandidati za ministre ozeleneli in kot relevantnega prepoznavajo zeleni dogovor. "Ampak moram reči, da se samo od ozelenelih besed naša družba ne bo kar razogljičila, predvsem pa je vprašanje, ali se bo razogljičila pravočasno". Besede niso dovolj, treba bo udejanjiti ukrepe, je pozvala.

Vrtovec je članom odbora še enkrat zagotovil, da gre na ministrstvo pripravljen, da bo imel v kabinetu strokovnjake, politično voljo pa tudi ima.