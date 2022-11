Pogrešano 12-letnico iz Maribora že našli

V Mariboru so iskali 12-letno deklico, je poročal spletni portal maribor.info. Zadnjič so jo videli okoli 14. ure, ko se je odpravljala proti domu, a do doma ni prispela. "Deklico so že našli," nam je potrdila Anita Kovačič Čelofiga s Policijske uprave Maribor.