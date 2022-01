Tako nizke bodo jutranje temperature

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, ki bo do večera ponehala. Drugod bo sprva delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo zlasti na severovzhodu kakšna kratkotrajna snežna ploha. Čez dan se bo prehodno zjasnilo, so napovedali meteorologi Agencije za okolje RS.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6 stopinj Celzija, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

Jutri bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, na vzhodu pretežno oblačno. Tam bo občasno naletaval sneg. Jutranje temperature bodo od -10 do -4 stopinje Celzija, ob morju okoli 0 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 0 do 6 stopinj Celzija, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo več jasnine na zahodu, najbolj oblačno pa bo v vzhodni Sloveniji. Tam bo občasno rahlo snežilo.