Danes bo pretežno oblačno, popoldne na Primorskem deloma sončno. Popoldne lahko nastane kakšna ploha. V Prekmurju in na Štajerskem bo pihal šibak severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj Celzija.

V prihodnjih dneh bo posijalo sonce

Jutri bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. V hribovitih krajih severozahodne Slovenije bo možna kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1 stopinje Celzija, na Primorskem do 4 stopinje Celzija, najvišje dnevne od 6 do 10 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo na vzhodu sončno, drugod bo občasno več oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik, topleje bo.