Kakšno vreme nas čaka za praznike?

Danes se bo sprva delno razjasnilo, zjutraj bo ponekod megla. Popoldne se bo od zahoda pooblačilo in zvečer se bodo na zahodu spet pričele pojavljati krajevne padavine, ki bodo ponoči zajele vso Slovenijo. Ponekod bo pihal jugozahodnik, ob morju zvečer jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija.

Jutri zjutraj bodo padavine ponehale v severnih in deloma zahodnih krajih, dopoldne pa tudi na jugu in jugovzhodu. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe ali nevihte. Ponekod bo pihal južni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, najvišje dnevne od 15 do 19, ob morju do 21 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

Podrobnejšo vremensko napoved preberite na vreme.siol.net.

V noči na soboto bo ponekod prehodno spet nekoliko izraziteje deževalo, v soboto čez dan pa bo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. V nedeljo bo povečini sončno, popoldanske plohe bodo malo verjetne.