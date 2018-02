Kakšna je zgodba o uspehu inovativnega kmeta leta? #video

Inovativni kmet ali pa strokovnjak za virtualno resničnost. To sta poklica prihodnosti. Študij je le pot do cilja, mladim sporoča Zavod Nefiks, ki je tudi letos po srednjih šolah organiziral že tretji vseslovenski karierni dan. Osrednji dogodek je bil v predsedniški palači, kjer so gostili tri srednje šole in dijakom omogočili pogovor z ljudmi, ki opravljajo poklice prihodnosti.