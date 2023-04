Kakovost, svežina in sledljivost

Oglasno sporočilo

Ali veste, kakšno meso jeste in od kod to izvira? Če ob tem le zamahnete z roko, se morda ne zavedate, kolikšno moč imate kot potrošnik. Kupci s svojimi nakupnimi odločitvami namreč usmerjamo ponudbo na trgovskih policah ter vplivamo na lastno prihodnost in širše okolje.

Vodja mesa in mesnin v Sparu Uroš Čelebić je TV-voditelju Davidu Urankarju razložil, zakaj je meso slovenskega porekla, ki ga lahko kupimo v Sparovi mesnici, tako kakovostno. Foto: SPAR

Potrošniki vplivamo na ponudbo v trgovinah

Kupci se pogosto ne zavedamo, kako pomembno vlogo imajo naše nakupne odločitve. Z nakupom lokalnih izdelkov vplivamo tako na lastno prihodnost kot širše okolje. Naši nakupi usmerjajo ponudbo na trgovskih policah oziroma vplivajo na odločitev trgovcev o tem, kateri izdelki bodo v ponudbi. Pri nakupu mesa in mesnih izdelkov bodite zato pozorni na kakovost in poreklo mesa.

Z nakupom slovenskega mesa podpirate razvoj slovenskega podeželja in gospodarstvo

V Sloveniji je v zadnjih letih očitno opazen trend upadanja malih in srednje velikih (družinskih) kmetij. Opuščanje kmetijstva in kmetijskih površin prinaša številne negativne posledice za slovensko podeželje in ne nazadnje tudi za nas, potrošnike. Med drugimi to vpliva na zmanjševanje pridelave hrane, povečanje prehranske odvisnosti Slovenije od drugih držav in izgubo delovnih mest na podeželju. Kupci imamo pri tem pomembno vlogo.

Pri nakupu mesa dajmo zato prednost mesu slovenskega porekla ter prispevajmo k ohranjanju slovenskih kmetij in razvoju podeželja, ohranjanju stopnje samooskrbe z mesom ter podprimo slovensko gospodarstvo.

TV-voditelj David Urankar se je s Sparovim vodjo mesa in mesnin Urošem Čelebićem pogovarjal o tem, zakaj je tako pomembno, da uživamo meso slovenskega porekla. Oglejte si video!

Slovensko meso je odlična izbira

Slovenija se lahko pohvali z naravnimi danostmi in neokrnjeno naravo. Živina se še vedno pase na pašnikih, kmetje pa jo krmijo tudi z lastno krmo, ki jo nakosijo na svojih zemljiščih. Ekstenzivna živinoreja, ki ne obremenjuje okolja, je dodaten dejavnik, ki vpliva na kakovost slovenskega mesa. Kratke lokalne poti prispevajo k nižji ravni stresa za živali in na ta način prav tako pomembno vplivajo tako na kakovost kot tudi svežino mesa. Če izberete slovensko meso, torej veste, kaj jeste.

Foto: SPAR

Kako izbrati kakovostno slovensko meso?

Slovenci smo pravi mesojedci. Povprečen Slovenec letno zaužije 89 kilogramov mesa, kar nas uvršča visoko nad svetovno povprečje.

Spar svojim kupcem zagotavlja ponudbo mesa slovenskega porekla, s tem pa tudi sledljivost ter svežino in kakovost mesa. Izbira mesa slovenskega porekla spodbuja do živali prijazno rejo (po standardu reje za živali) ter pripomore k skrbi za okolje, saj zaradi krajšega transporta (in s tem nižjega ogljičnega odtisa) predstavlja tudi bolj trajnostno izbiro.

Tega se zavedata tudi kupca, ki ju je v Sparu srečal TV-voditelj David Urankar. Oglejte si video.

Vse meso na postrežnih oddelkih mesnic v trgovinah Spar v redni prodaji je preverjeno slovenskega porekla oziroma certificirano izbrane kakovosti. To potrjuje, da so živali vzrejene na slovenskih kmetijah, meso pa je v Sloveniji tudi predelano.

Ali ste vedeli, da lahko v Sparovi mesnici ob nakupu mesa slovenskega porekla preverite, s katere kmetije prihaja? Le skenirajte QR-kodo, ki jo najdete na prodajnem mestu.

Odlično ponudbo slovenskega mesa si lahko ogledate tudi v Sparovem aktualnem letaku.

Samo najboljše za veliko noč

Prazniki so kot nalašč za gurmanske užitke. Poleg tradicionalnih jedi se priležejo tudi druge dobrote, še posebej tiste, ki so jih pripravili Michelinovi chefi.

Na Sparovih policah vas čakata dve novi kulinarični mojstrovini - suha klobasa z orehi SPAR Premium in suha klobasa z brinom SPAR Premium.

Ti izvrstni suhomesnati specialiteti sta izdelani iz kakovostnega slovenskega mesa, po recepturi chefa Uroša Fakuča. Pripravljeni sta ročno, po tradicionalni metodi sušenja in zorenja. Navdušili vas bosta s svojim edinstvenim okusom, pohvalita pa se lahko tudi z oceno odlična kakovost, ki so jima jo podelili strokovnjaki Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Poskusite obe!

