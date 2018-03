Kako živeti s celebralno paralizo #video

Življenje otrok s cerebralno paralizo je vse prej kot preprosto. Breme fizioterapij in dodatnih vadb pade na starše, ki se morajo velikokrat znajti po svoje. In tukaj pride na vrsto Igor Cesar , ki zadnje dve leti s telovadbo pomaga otrokom s cerebralno paralizo.

Foto: Siol.net

Slovenski košarkarski reprezentanci gluhih je pomagal osvajati medalje, na športni poti je vedno stal ob strani bratu Boštjanu Cesarju, pomaga pa tudi številnim drugim vrhunskim športnikom. A zadnji dve leti ima njegovo delo še plemenitejši pečat. S telovadbo pomaga otrokom s cerebralno paralizo, za katere brezskrbno in zdravo otroštvo ni nekaj samoumevnega.

Trinajstletna Maša Kočevar, diagnosticirali so ji cerebralno paralizo, je v šoli odlična učenka. V prostem času rada bere, preživlja čas s pasjim prijateljem in telovadi, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV. Zanjo telovadba ni prestiž, ampak nekaj, kar ji bo pomagalo, da bo nekoč bolj samostojna in da bo lahko hodila. S profesorjem športne vzgoje zavzeto trenira zadnjega pol leta. Za svoja leta razmišlja zelo zrelo. Natanko ve, zakaj je tukaj, razlaga Igor Cesar.

Čeprav mu ne bi bilo treba, ima Igor svoj urnik zapolnjen z različnimi treningi, tudi vrhunskih športnikov, zadnji dve leti pa pomaga otrokom s cerebralno paralizo. Kljub obveznostim od pol petih zjutraj do desetih zvečer, brez težav najde čas tudi zanje, slišimo. Okoli 15 ur na teden pomaga devetim otrokom, ki imajo podobne težave kot Maša.

In ker so fizioterapije za starše velik strošek, telovadbe pa si marsikdo ne more privoščiti, Igor ustanavlja društvo, prek katerega bi rad še bolj pomagal staršem, ki imajo otroke s cerebralno paralizo.

Vzrokov za celebralno paralizo je lahko več, in sicer okužba matere med nosečnostjo z virusom ošpic, noric ali virusom HIV, neskladje RH-faktorja v krvni skupini med materjo in plodom, nesreče med nosečnostjo, poškodbe med porodom (dolgotrajen porod, pomanjkanje kisika, oživljanje novorojenčka), pri majhnih otrocih okužbe z meningitisom, encefalitisom in zloraba otrok.