"To je absurd, in to je račun za elektriko, za ogrevanje!" ob zadnjih položnicah državi sporoča Primož Cimerman, direktor doma starejših občanov Medgeneracijski center (MGC) Bistrica v Domžalah, v katerem skrbijo za sto oskrbovancev, še 82 pa je varovanih stanovanj, skupaj 208 postelj. Stroški za ogrevanje so pri Petrolu lani decembra znašali pet tisoč evrov, januarja pa 40 tisoč evrov, skoraj 800 odstotkov več, je zgrožen. Posluha za rešitev ni, dodaja, in boji se, da upokojenci dražjih položnic kmalu več ne bodo mogli plačati.

"780-odstotno povečanje cen za ogrevanje. Je to normalno? To je nehumano!" je pogovor za Siol.net začel Cimerman, ki se je na visoke zneske na položnicah že pritožil, našel pa je le delno rešitev.

"Ker smo velika hiša, smo poslovni odjemalci"

"Obravnavajo nas kot velikega poslovnega odjemalca, ker upravnik zakupi elektriko za vse, torej ne le za dom in domske uporabnike, temveč tudi za lastnike varovanih stanovanj," je uvodoma pojasnil.

Še večji absurd pa se mu zdi, da imajo ločen števec za domski del s kuhinjo, pralnico in kavarno, drug števec, ki je skupni, pa je za ogrevanje. "Nam so dali ceno 0,08 evra za kilovatno uro, na drugi strani pa imajo drugi odjemalci v isti hiši ceno 0,4 evra za kilovatno uro. Morali bi jih obravnavati kot gospodinjske odjemalce, saj živijo v stanovanjih, v sobah. A skupni števec je kriv, da smo 'poslovni odjemalci', ne glede na status, da smo stanovanjsko-poslovni objekt, ne obratno" je razložil in dodal: "To so takšne anomalije, da ni besed."

Z bivanjem v oskrbovanih stanovanjih starejši ohranjajo svojo individualnost, intimnost in način življenja, ki so ga bili doslej vajeni v svojem domačem okolju, pojasnjujejo v MGC Bistrica. Stroški za ogrevanje pa so se jim v zadnjih šestih mesecih povišali za 400 odstotkov. Foto: MGC Bistrica

Pogajanja za nižjo ceno, a še vedno 400-odstotna podražitev

Na Petrolu Cimerman sam ni dosegel nič, ne pisno ne po telefonu. Podobno je bilo z upravnikom stavbe. "Takšne so cene na trgu," je bil edini odgovor. Za ponudbo je prosil tudi pri podjetju GEN-I, a je sploh ni prejel. Po nekaj mesecih je upravnik s Petrolom le dosegel dogovor in se pogodil za nekoliko nižjo ceno za kilovatno uro ogrevanja, z 0,4 evra na 0,3 evra.

"Še vedno je to več kot 400-odstotna podražitev za ogrevanje. Stanovalcem smo, glede na zadnje položnice, stroške dvignili za 200 evrov na mesec. Gre za dom za ostarele, to ni pošteno. Gremo se socialno državo s polnimi usti obljub," je odločevalcem še sporočil Cimerman.

Aktualni premier Robert Golob je že napovedal, da se bo delovna skupina, v kateri bodo poleg predsednika vlade še ministri Matjaž Han, Bojan Kumer in Irena Šinko, dogovorila glede vsebinske priprave in terminskega načrta ukrepov ob visokih cenah hrane in energentov. Za pripravo okvirnega nabora je bilo po navedbah v preteklih dneh zadolženo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dokončen dokument z ukrepi za premagovanje draginje bo pripravljen do konca meseca, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Takih stroškov ne bodo zdržali v nobenem domu starejših

Da so načini ogrevanja v nekaj več kot sto domovih za starejše po Sloveniji različni in da so nekateri po dogovorjeni ceni zakupili električno energijo do konca letošnjega leta, je Cimermanu povsem jasno.

"Vem, da bo elektrika dražja, sporočam pa, da noben dom tega ne bo prenesel, tega ne bomo zdržali," je dodal in da bi se mu, podobno kot pri pogonskih gorivih, zdela smiselna uravnilovka za elektriko za domove za starejše.

Spomnimo, na vladi so se pred kratkim vnovično odločili za začasno regulacijo obeh najbolj prodajanih pogonskih goriv zaradi utemeljenega pričakovanja novih motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih cenovnih nihanj v povezavi z napovedjo o embargu EU na uvoz ruske nafte.

"Upoštevajte, da gre za starostnike. Za zdaj stroške še plačujejo, a nekateri že s pomočjo svojcev," je sklenil Cimerman.