Na računih teh upravičencev kmalu prvi dodatki proti energetski revščini

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo 12. aprila 2022 izplačal solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine. Podrobnosti, kdo je upravičen do solidarnostnega dodatka, objavljamo v nadaljevanju.

Upravičenci do solidarnostnega dodatka so osebe, katerih prejemek je za december 2021 znašal 1.000 evrov ali manj.

Solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine bo zavod izplačal 12. aprila 2022, v višini 150 evrov:

upokojencem s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,

uživalcem invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če pokojnina oziroma nadomestilo, ki ga je uživalec prejel v decembru 2021, ni preseglo 1.000 evrov. V primeru, da je bila pravica do pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja priznana 1. 1. 2022 ali kasneje, oseba ni upravičena do tega dodatka.

Do dodatka tudi z delno pokojnino

Solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine bodo prejeli tudi uživalci delne pokojnine in uživalci sorazmernega dela pokojnine, ki so ponovno vključeni v zavarovanje za krajši delovni ali zavarovalni čas od polnega, pri čemer se bo za cenzus upoštevala višina polnega zneska pokojnine.

Znesek pripadajočega solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine bo ustrezno razdeljen med družinske člane, kadar se družinska ali vdovska pokojnina deli med več družinskih članov, in sicer na način, kot je pri teh uživalcih razdeljen tudi letni dodatek.

V znesek cenzusa za obračun solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine se upošteva tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih. Prav tako se upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca zavarovanja, izplačane za januar 2021, in sicer na podlagi dokazila, ki ga je zavod že pridobil za izplačilo letnega dodatka v letu 2021.

Upravičenci tudi posamezniki z nadomestili iz invalidskega zavarovanja

Do solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine so poleg prej navedenih upravičeni tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, katerih prejemek je za december 2021 znašal 1.000 evrov ali manj in bodo vlogo za solidarnostni dodatek oddali do 31. 3. 2022.