Kako resna je grožnja svetovne epidemije? #video

Za kako resno bolezen gre in kako resna je grožnja svetovne epidemije, sta nam v oddaji Zakulisno na Planetu pomagali pojasniti dr. Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica klinike za infekcijske bolezni, in dr. Tatjana Avšič Županc z inštituta za mikrobiologijo in imunologijo.

Avšič Župančeva je dejala, da različne koronaviruse poznamo že zelo dolgo. Med njimi je nekaj tako imenovanih človeških koronavirusov, ki vsako leto v zimskem času povzročajo virusna obolenja. Pred 16 leti se je tako pojavil nov sev koronavirusa, ki je prek netopirjev in cibetovk prišel med ljudi in povzročil epidemijo sarsa. Desetletje pozneje se je v Združenih arabskih emiratih pojavil virus mers, ki se je prek kamel in netopirjev razširil med ljudi.

Vsak virus lahko povzroči večji izbruh

Zupančeva je opozorila, da na pandemijo čakamo že kar nekaj let. Običajno smo se spopadali s pandemijo gripe. Vsak virus, ki se je sposoben prenašati med ljudmi, ena oseba lahko okuži več ljudi, lahko povzroči večji izbruh oziroma pandemijo.

Doslej je bilo po vsem svetu potrjenih že več kot sedem tisoč okužb s koronavirusom, ta se je razširil tako rekoč po vseh celinah, za zdaj je izjema le še Afrika. Neuradne ocene o okuženosti so veliko večje.

Avšič Župančeva je spomnila, da vsi virusi stalno mutirajo. "Zavedati se moramo, da imajo virusi izjemno kratek čas regeneracije in generacije. Zaradi tega so podvrženi velikim spremembam. Hkrati pa se moramo zavedati, da vsaka mutacija za človeka še ne pomeni nič usodnega," je dejala. Dodala je, da je virus v tem trenutku dosegel "svoj namen" in lahko enostavno okuži človeški organizem. Po razmnoževanju v človeškem telesu se lahko precej uspešno prenaša naprej. To sicer ni običajno za viruse, ki prihajajo iz naravnega okolja, je opozorila.

Morebitne bolnike bi sprejeli na infekcijski kliniki

Zupančeva je zatrdila, da mora imeti država vzpostavljen pandemski načrt, s katerim v primeru pandemije predvidi, kje bodo bolniki nameščeni. Za zdaj so za morebitne primere koronavirusa pripravljene postelje na infekcijski kliniki.