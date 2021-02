Lopovi, fašisti, nacisti, golazen, podgane in podobno ... Izrazi, ki vsekakor nimajo česa iskati v javni razpravi, so v Sloveniji postali sprejemljiv del političnega diskurza v hramu demokracije.

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter odbor za pravosodje vladi predlagata zaostritev ukrepov proti sovražnemu govoru, še posebej pa proti javno izraženim grožnjam z nasiljem in celo smrtjo, usmerjenim proti državnim funkcionarjem. A pred ponedeljkovim glasovanjem o konstruktivni nezaupnici se je tudi ta razprava sprevrgla v politično preigravanje.

Protesti proti oblasti in nepriljubljenim ukrepom so seveda povsem legitimen in sprejemljiv del vsake demokratične republike. V Sloveniji protesti in medijska gonja spremljajo vsakokratno menjavo državne oblasti. Natančneje, vsakokratno izgubo oblasti levih strank oziroma Janševo vlado. A tokrat je šlo vse skupaj še bistveno dlje.

"Začelo se je z nekaj transparenti 'Smrt janšizmu', nato pa na desetine in vedno več ... Nov absurd povezan s Hojsom, torej zapis, da je pes, ki ga je treba likvidirati," ponazori poslanka SDS Alenka Jeraj.

"Zaznavamo, da se resnost teh napadov stopnjuje in prehaja od besednih k fizičnim napadom na objekte, v katerih posamezniki ali organizacije delujejo, ter neposredno na osebe, naše sodržavljane," pa pravi Jožef Horvat iz NSi.

Danes smo mi, jutri ste na našem mestu lahko vi

Tako smo dobili uničeno fasado na stavbi ministrstva za kulturo ali pa napis "podgana" na hiši Karla Erjavca. Že novembra lani so se pojavili tudi javni pozivi k nasilnemu obračunu z oblastjo. A kot sama bizarnost poziva, katerega ikonografija se navezuje na film, torej gre za simulacijo simulacije, so protestniki namesto z oblastjo obračunali med seboj in z naključnim fotografom. Zato je na mestu opozorilo: "Ko zagovarjamo enakost, jo moramo zagovarjati za vse. Danes smo mi, jutri ste na našem mestu lahko vi," opozarja Mateja Udovč (SMC).

A poziv k ostrejši obravnavi sovražnega govora ali celo groženj z nasiljem pri opoziciji naleti na gluha ušesa.

"Teh dejanj ne gre pripisovati koaliciji, opoziciji ... To so pač vandalizmi, ki so jih že večkrat obsodili," je prepričana Jerca Korče (LMŠ).

Tudi druge opozicijske stranke ponovijo stališče ali pa v pozivu vidijo nevarnost.

Koprivc: Predlagani sklepi so nevarni za demokracijo

"Če se dotaknem sklepov, ki jih predlagajo, bi dodal, da so sklepi absurdni in nevarni za demokracijo. Policiji namreč želijo nalagati, kaj naj počne in koga naj preiskuje, to je nedopustno," opozarja Marko Koprivc (SD).

Kljub temu, da je ravno SD predlagala ustanovitev posebne spletne policije, ki bi sovražni govor slehernikov preganjala po internetu in družbenih omrežjih. Ne pa tudi v hramu demokracije, kjer je raven političnega diskurza pogosto skrb vzbujajoče nizka.

Zavračajo tudi predlog po zgledu evropskega parlamenta, ki ima jasna pravila vedenja in govora, s katerimi se zahteva spoštovanje, dostojanstvo ter neuporabo nedostojnega jezika, za kršitve pa poslancem med drugim grozi celo neizplačilo dnevnic.

"Po mojem prepričanju bi morali skrbeti, da se poslanci samoomejujejo in se izogibajo tovrstnim sovražnim napadom," meni Koprivc.

Več kot očitno jim to ne uspeva. Tako ne bi smelo nikogar presenečati, da gre pri tem vse slabše tudi njihovim volivcem.