Kako naj bi osumljeni porabili več kot tri milijone evrov Telekomovega denarja za medije SDS

Po sredini kriminalistični preiskavi na sedežih Telekoma Slovenije (TS) in Nova24TV portal Necenzurirano razkriva, kako naj bi porabili milijone evrov, s katerimi naj bi TS v času Janševe vlade preplačeval pravice za predvajanje Nova24TV. Dvigovali so gotovino, si gradili hiše, plačevali odvetnike in denar porabljali tudi za zasebne potrebe, piše portal.

Pomemben del denarja, s katerim je državni Telekom Slovenije v času prejšnje vlade Janeza Janše prikrito financiral Nova24TV in več drugih televizijskih postaj, je končal tudi na računih ljudi, povezanih s to stranko. Porabljali so ga za financiranje zasebnih potreb, plačevanje odvetnikov in druge namene, nekateri so dvigovali tudi večje zneske gotovine, piše Necenzurirano.

Kriminalisti so zaradi suma oškodovanja gospodarske družbe opravili več kot 20 hišnih preiskav. Protipravna premoženjska korist naj bi presegla tri milijone evrov. Policija je med kriminalistično preiskavo osumila osem oseb, starih med 40 in 55 let. Med njimi so nekdanji predsednik uprave Telekoma Slovenije Tomaž Seljak, nekdanji člani uprave Tomaž Jontes, Vida Žurga in Matjaž Beričič, tudi delavska direktorica Špela Fortin, še navaja portal.

Podrobno smo o preiskavah poročali že v sredo:

Milijoni iz Telekoma Slovenije na Rantov inštitut

Mesec dni po nastopu mandata Janševe vlade je TS sklenil pogodbo z Inštitutom za avtorsko pravico (Izap), ki ga je nekaj mesecev pred tem na domačem naslovu v Škofji Loki ustanovil Blaž Rant, nekdanji direktor združenja Sazas, ki upravlja z denarjem od avtorskih pravic domačih glasbenikov.

TS mu je v naslednjih treh letih skupaj nakazal več kot štiri milijone evrov. "Pri tem naj bi kriminalisti ugotovili, da Telekom za tri milijone teh plačil, torej za tri četrtine vseh, ni imel nobene podlage v dejanski gledanosti teh programov. Obenem je bil Telekomov denar praktično edini vir prihodkov inštituta."

Kriminalistom naj bi še pred sredinimi hišnimi preiskavami uspelo izslediti glavnino denarnih tokov.

Rant naj bi si nekaj časa mesečno nakazoval tudi po deset tisoč evrov. "Na svoj račun je v treh letih prejel 220 tisoč evrov, ki jih je po ugotovitvah kriminalistov porabil tudi za gradnjo stanovanjske hiše. Sredi maja 2022, slabe tri tedne po parlamentarnih volitvah, je Rant s svojega računa dvignil 30 tisoč evrov gotovine," še razkrivajo na portalu.

Dva milijona evrov za Nova24TV

Največji del od štirih milijonov, ki jih je Telekom nakazal na račun Izapa, naj bi po navedbah portala neuradno prejela Nova24TV. Gre za znesek, ki je po ugotovitvah kriminalistov nesorazmerno visok glede na gledanost.

Pri tem naj bi kriminalisti ugotovili, da so na Telekomu Slovenije takšni pogodbi sprva nasprotovali. Vsaj dva Rantova dopisa naj bi na upravi zavrnili, kar so utemeljili tudi s pravnim mnenjem.

Toda po zamenjavi oblasti naj bi si v Seljakovi upravi čez noč premislili, in ne le da je Rantov inštitut dobil pogodbo, tudi pozneje je Telekom Slovenije ni prekinil, čeprav bi morala po dogovoru veljati le v primeru, da bi Rant podobne pogoje pri plačevanju nadomestila izposloval tudi pri drugih treh operaterjih, Telemachu, A1 in T-2. To mu seveda ni uspelo," navajajo.

Denar tudi prvemu direktorju Nova24TV

Po navedbah portala Necenzurirano naj bi denar dobival tudi prvi direktor Nova24TV in nekdanji lastnik produkcijske hiše VPK Pro Andrej Kregar, 170 tisoč evrov pa tudi ena od Kregarjevih ožjih sorodnic.