Tik pred začetkom prazničnega decembra bodo pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) zaključili drugi razpis za program Glasbenik sem. S humanitarno kampanjo "Naj zaigra dobrota iz srca!" se jim je pridružilo podjetje Žito, ki bo del sredstev od prodaje kruhov doniralo za omenjeni socialno-humanitarni program. S tem bodo številnim otrokom omogočili, da bodo v svojih rokah držali ključe do glasbene prihodnosti, ki bi jim sicer ostali nedosegljivi. "Otrokom ne smemo dajati rib, treba jih je naučiti ribe loviti! Samo na ta način lahko presekamo dolgotrajno družinsko revščino," nam je v intervjuju povedala generalna sekretarka pri ZPMS Breda Krašna, s katero smo se pogovarjali o samem projektu, ki vstopa v praznični december kot lučka upanja za številne družine in mlade posameznike.

Foto: Ana Kovač

"Naši humanitarni programi so živi, vedno nastajajo nove ideje," uvodoma pove generalna sekretarka pri ZPMS. "Začeli smo s humanitarnim programom pomoč družinam, znotraj tega smo poskušali pomagati družinam na različne načine. Z razvojem programov je najprej prišla ideja za program Športnik sem, ki se je potem razširila tudi na glasbenike. Programe, ki so bolj ciljani, lažje predstavimo podjetjem in tudi lažje zbiramo donatorska sredstva."

Cilj programa je otrokom omogočiti pridobivanje dodatnega znanja

"Ugotavljamo, da je vse več interesnih oz. obšolskih dejavnosti plačljivih, zato vedno iščemo možnosti, na kakšne načine lahko še pomagamo otrokom. Tako je tudi nastala ideja, da bi imeli humanitarno akcijo Glasbenik sem, ki je zaživela v letošnjem letu." Razloži, da so v preteklosti na različne načine pomagali posameznikom, ki so se ukvarjali z glasbo, ali v okviru programa pomoč družinam ali štipendiranja.

Foto: Ana Kovač

"Cilj programa Glasbenik sem ni, da bi iskali nadarjene glasbenike, pač pa nam je v interesu, da otrokom omogočimo dodatno izobrazbo. S tem, ko jim pomagamo pri tem, da se lahko udeležijo izobraževanja, da se učijo igranja določenega glasbila, jim pomagamo do dodatnega znanja, ki jim ostane za vedno, ne glede na to, kako dolgo so vključeni v izobraževanje. Ko ima otrok osnove glasbene vzgoje, se lahko tudi kasneje nauči igranja kakšnega glasbila. To je tisto, kar se nam zdi pomembno – da lahko omogočimo otrokom možnost, da imajo dostop do znanja."

Slovenci smo narod, ki pri donacijah ne pozna meja

"Na leto naberemo od milijona do treh milijonov donatorskih sredstev, od katerih je skoraj polovica donacij fizičnih oseb. Slovenci pri dobrodelnosti res nimamo meja. Zgodi se, da se posamezniki opravičujejo, ker dajo pet ali deset evrov," pojasni Breda Krašna in izrazi hvaležnost za prav vsak podarjen evro.

Svoj odstotek dohodnine lahko tudi letos nakažete Zvezi prijateljev mladine ter na ta način podprete njihove programe za pomoč družinam in mladim posameznikom.

Foto: Ana Kovač

Sredstva za podporo programu Glasbenik sem zbirajo tudi v sodelovanju z Žitom Sredstva za podporo programu zbirajo na več načinov, to je z direktnimi nakazili v sklad Glasbenik sem ter prek podjetij, ki program podprejo in v ta namen donirajo denar. Za sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine se je odločilo podjetje Žito, ki jim bo del sredstev od prodaje Žitovega kruha med 2. in 30. novembrom 2023 doniralo za projekt Glasbenik sem – znotraj programa Eno srce. "Z Žitom oz. Podravko sodelujemo že vrsto let, začeli smo z eno tono bombonov Šumi, ki smo jih v okviru dedka Mraza razdelili otrokom. Letos je prišla pobuda, da naredimo nekaj več. Predstavili smo jim svoje programe znotraj socialno-humanitarnega programa Eno srce, ki združuje vse naše sklade, tudi sklad Glasbenik sem. Ob omembi tega se jim je naježila koža in izbrali so tri izmed svojih najbolj prodajanih vrst kruha, del sredstev od njihovega nakupa pa bodo donirali za projekt Glasbenik sem," sodelovanje opiše sogovornica.

Sredstva iz sklada so namenjena plačilu šolnine in najemu glasbil

Sredstva iz sklada Glasbenik sem so namenjena tako šolanju otrok kot najemu glasbil. "V dogovoru z Žitom smo se odločili, da bomo del sredstev namenili tudi 15-letnemu Tiborju, neverjetno talentiranemu dečku, ki že osem let igra rog in se je pred kratkim tudi predstavil na odru Slovenske filharmonije. Ker prihaja iz socialno šibkega okolja, prav tako so imeli nesrečo v poletnih poplavah, mama samohranilka žal vseh finančnih izdatkov sama ne zmore. Dečku bomo tudi s pomočjo prodaje kruha Hribovc, Jelen in Ajdov z orehi pomagali pri nakupu glasbila."

Še vedno imate čas, da se prijavite na razpis Do 24. novembra otroci in starši še vedno lahko pošljejo prijavo na razpis znotraj programa Glasbenik sem. Pri odločitvi, komu bodo sredstva namenjena, se upošteva socialno stanje v družini, pomembno je tudi mnenje lokalnega društva, ki pozna družino in njene izzive. "Prednost humanitarnih društev je ravno v tem, da se lahko prilagodijo posamezni družini glede tega, kaj ta potrebuje," njihovo posebnost opiše sogovornica. V prvem razpisu oktobra letos so dvanajstim otrokom omogočili financiranje stroškov za glasbeno šolo, nekaterim so hkrati pomagali z najemom oz. pri dokupu glasbila.

"Rada imam glasbo, z njo se ukvarjam že pet let in sem zelo uspešna. Želim si, da bi se še naprej ukvarjala z glasbo, zato vas prosim, da mi uresničite željo. Zaradi finančne stiske in mamine bolezni imamo samo sredstva za osnovno preživetje in v veliko pomoč bi nam bilo, če bi nam pomagali pri plačilu glasbene šole."

Z njihovo pomočjo do uresničitve sanj

Ena izmed izjemno uspešnih zgodb je zgodba deklice, ki so ji do glasbenega izobraževanja pomagali s štipendijskim skladom. S sredstvi, ki jih je prejela, je dokončala srednjo glasbeno šolo in se vpisala na višjo glasbeno šolo v Avstriji.

S programom Glasbenik sem želijo graditi na podobnih zgodbah. "Poleg tega, da nadarjenim mladim glasbenikom finančno pomagamo, da pridejo do glasbenega znanja, jih tudi spodbujamo tako, da jih povabimo na naše prireditve, ter jim omogočimo, da se predstavijo na javnem nastopu."

Otroci so izjemno hvaležni za vsako pomoč

Tako starši kot otroci so neverjetno hvaležni za pomoč. "Otroci, ki so bili z nami na počitnicah, se nam pogosto javljajo. Ni malo takih, ki nato sami postanejo prostovoljci in sodelujejo z nami. Javijo se tudi tisti, ki smo jim pomagali, ko so imeli doma težave, danes pa imajo lepo življenje in dobro službo. Z veseljem zdaj sami pomagajo vsem, ki to potrebujejo."

Foto: Ana Kovač

"V preteklosti smo imeli eno leto akcijo, v kateri smo nekaj mladim pomagali do vozniškega izpita. Po tem smo dobili srčne zahvale teh mladih, ker smo jim pomagali na poti do samostojnosti. To je konec koncev naš cilj, pomagati otrokom, da postanejo samostojni. Vedno rečem, da ne bomo dajali rib otrokom, otroke je treba naučiti ribe loviti. Samo na ta način lahko presekamo dolgotrajno družinsko revščino, torej da usposobimo otroke, da se, ko odrastejo, zaposlijo ter imajo svoje prihodke in svojo vizijo. Otrokom omogočamo pridobivanje novih izkušenj in prevzemanje določene odgovornosti. Ker tudi to jim dviguje samozavest in veča zaupanje vas," sklene.

Program Glasbenik sem lahko podprete tudi z nakupom CopArt – dobrodelnih copat, ki nosijo dušo in dediščino slovenske kulture

"Zakaj copate? Zato, ker jih zelo povezujejo z domom, naše poslanstvo pa je, da bi se vsak otrok doma počutiti varno, sprejeto in toplo," asociacijo na CopArt pojasni Anja Vogrič, idejni vodja CopArt. Letos predstavljajo že drugi izdelek CopArt. Prvi izdelek je naredila Urša Drofenik, in sicer s podobo človeške ribice. Tako oblikovalci kot izdelovalci copat svoje delo donirajo projektu. Copate izdelajo v podjetju Brodi iz Tržiča, narejene pa so iz trajnostnih in pralnih materialov.

Urša Drofenik je oblikovalsko nit letos predala mednarodno priznanemu oblikovalcu Žaretu Kerinu, ki se je odločil za motiv Srečka Kosovela. Izbral je modro barvo, ker ga spominja na kraško nebo, in siv podplat, ki ponazarja znamenito kraško kamenje. Srečko Kosovel je namreč deloval večinoma na območju Krasa in ga Žare Kerin vidi kot izjemnega umetnika. Vsa sredstva, pridobljena od prodaje copat, gredo skladu Glasbenik sem.