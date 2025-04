Po dveh tednih obratovanja smo preverili utrip v novem Športnem centru Ilirija s 50-metrskim olimpijskim bazenom, ki so ga tako profesionalni kot rekreativni plavalci težko čakali. "Zelo je lep. Vsakič, ko je Janković zamaknil termin odprtja, sem bil žalosten," nam je dejal rekreativni plavalec, ki smo ga pretekli petek srečali na bazenu. Center bi namreč moral biti dokončan že septembra lani, a se je njegovo odprtje od takrat kar nekajkrat zamaknilo – nazadnje zaradi tehničnih težav, vmes tudi zaradi podtaknjenega požara. Zato pa je zdaj veselje toliko večje. To so nam povedali tako plavalci, ki smo jih srečali na bazenu, kot tudi direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana Tatjana Polajnar in vodja Športnega centra Ilirija Katarina Gaser. Kritike o zastarelosti načrta projekta zavračata, nekatere pomanjkljivosti, kot so nivo vode v bazenu za razkuževanje nog, pomanjkanje sušilnikov za lase in košev, pa odpravljajo, sta potrdili.

Okoli pol devete ure zjutraj je bilo v bazenskem kompleksu Ilirije še precej mirno, klubski športni plavalci so namreč svoje treninge zaključili ob osmih, v olimpijskem bazenu pa so ob tej uri plavali redki rekreativni plavalci, predvsem tisti, ki s službo začnejo v poznih dopoldanskih ali zgodnjih popoldanskih urah. Navdušenja nad novo pridobitvijo niso skrivali.

"Okoli deset let sem trenirala plavanje in ko sem bila še čisto majhna, je dala Vika Potočnik temeljni kamen za novo Ilirijo. Zdaj se je to končno zgodilo. Danes sem prvič na bazenu in sem res navdušena. Res lep objekt, veliko prostora za trening, za rekreacijo. Res super, da je Ljubljana končno dobila olimpijski bazen. Verjetno si bom kupila mesečno karto, saj imam tukaj blizu službo, morda pa bomo imeli celo pogodbo z našim društvom," nam je povedala plavalka Anja Sedlar.

"Zelo smo ga pričakovali, zelo je lep. Vsakič, ko je Janković zamaknil termin odprtja, sem bil žalosten." Foto: Liam Toni Šironjič

"Danes sem prvič tukaj in glede na to, da sem prej večkrat plaval tudi na starem bazenu na Iliriji, moram reči, da je razlika res velika. To je res velik dodatek Ljubljani, da imamo zdaj zaprt olimpijski bazen." Foto: Liam Toni Šironjič

Olimpijski bazen vrhunski za treninge in tekmovanja

Ob osrednjem 50-metrskem bazenu je, tako kot zahtevajo pravila, tudi manjši, 25-metrski trenažni oziroma ogrevalni bazen, okoli pa so še tribune za gledalce, kar bo omogočalo izvedbo večjih mednarodnih plavalnih tekmovanj. Teh se še posebej veselijo, pravi direktorica Športa Ljubljana Tatjana Polajnar in napove, da bodo že julija morda gostili evropsko prvenstvo za kadete v vaterpolu.

"Zelo nas veseli, da ima naše mesto končno pokrit bazenski kompleks, vrhunski za trenažne procese in primeren za organizacijo najvišjih tekmovanj. Če povzamem našega vrhunskega plavalca Petra Mankoča: v Evropi ni takšnega bazena," pravi Polajnar.

Vodja Športnega centra Ilirija Katarina Gaser in direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana Tatjana Polajnar Foto: Liam Toni Šironjič

Ob tem se pohvali, da v njihovem centru že trenira ena najboljših slovenskih tekmovalk Neža Klančar, veseli pa so tudi sodelovanja s številnimi slovenskimi plavalnimi klubi in društvi. "Mestna občina Ljubljana financira delovanje vseh klubov in društev s področja plavalnih panog – plavalce, vaterpoliste, sinhrone plavalce, ki trenirajo v našem novem bazenskem kompleksu. Skupaj s sodelavci z oddelka za šport tako za klube in društva še usklajujemo urnike," je povedala direktorica Športa Ljubljana.

Na treningu plavalke iz Rusije

V 25-metrskem bazenu je v času našega obiska trenirala ekipa 50 plavalk iz Rusije. "Tukaj živimo, zato smo se odločili ustanoviti klub in trenirati," je dejala njihova trenerka.

V ogrevalnem bazenu je trenirala ekipa plavalk iz Rusije. Foto: Liam Toni Šironjič

Foto: Liam Toni Šironjič

Bogato opremljene zunanje površine

Ob pokritem bazenskem kompleksu je tudi objekt C, kjer so na voljo rokometna, košarkarska in odbojkarska dvorana, dvorana za borilne športe in plesni center. "Tudi tukaj bomo gostili naše klube in društva, seveda pa bomo poskrbeli, da bo vedno prostor tudi za rekreativne športnike ali pa za posamične najeme," nadaljuje Polajnar.

Prav tako so bogato opremljene zunanje površine. V sklopu bazenskega objekta sta na zunanji strani dva manjša bazena, namenjena za otroke, poleti pa bo tam poleg notranje kavarne, ki trenutno med tednom obratuje od 8. do 20. ure, v soboto in nedeljo pa od 10. do 20. ure, na voljo še letni zunanji bar.

Poleti se bodo otroci lahko zabavali na dveh zunanjih bazenih. Foto: Liam Toni Šironjič Zunaj so uredili tudi rokometno in odbojkarsko igrišče, dve košarkarski igrišči in atletsko stezo s šestimi progami. Vstop na to območje je brezplačen in časovno neomejen.

Na izmeno trije reševalci

Odprtje takšnega objekta zahteva tudi kar nekaj osebja. "Imamo deset do 12 novih sodelavcev, predvsem vzdrževalcev, receptorjev in vodij projektov," pove Polajnar.

"Zaenkrat je tukaj odlično delati. Na izmeno, torej takrat ko plavajo rekreativci, delamo tukaj trije reševalci, saj je objekt zelo velik in ima dva bazena. V času, ko plavajo športni plavalci, pa reševalci nismo potrebni, saj so tukaj trenerji," je povedala reševalka, ki je budno nadzorovala plavalce v olimpijskem bazenu. V poletnem času bo dodatni reševalec tudi na zunanjih dveh bazenih, namenjenih za otroke.

V času, ko v bazenih vadijo rekreativni plavalci, za varnost skrbijo trije reševalci. Foto: Liam Toni Šironjič

V dveh tednih sprejeli okoli 500 rekreativnih plavalcev

18. marca in dan pozneje, ko so objekt tudi uradno odprli za javnost, v bazenu pa zaplavali prvi plavalci, so po besedah Tatjane Polajnar sprejeli več kot deset tisoč obiskovalcev. "Naša najstarejša obiskovalka je imela 105 let, z vlaki pa so prišli tudi iz Murske Sobote, Gorenjske in Primorske. Cela Slovenija je čakala na odprtje tega centra."

Trend dobrega obiska se, kot pove vodja Športnega centra Ilirija Katarina Gaser, nadaljuje tudi zdaj. Od odprtja, torej 18. marca, do preteklega četrtka, 3. aprila, so sprejeli približno 500 rekreativcev in prodali okoli petdeset paketov vstopnic za deset obiskov, prodali pa so tudi že nekaj paketov vstopnic za dvajset, trideset in štirideset obiskov.

50-metrski pokriti olimpijski bazen Foto: Liam Toni Šironjič

"Vse več interesa za nakup paketov vstopnic je tudi med podjetji, ki potem vstopnice razdelijo med svoje zaposlene. Zanimajo se tudi za najeme prog, vendar smo se odločili, da vseh prog ne bomo dali v najem, pač pa jih bo nekaj vedno na voljo za posamične obiskovalce," je še pojasnila vodja centra.

Proste termine imajo zaenkrat še na voljo, kar pomeni, da se proge še da najeti, prav tako kupiti pakete vstopnic. Rezervacije naj bi sprejemali do 1. septembra 2025.

"Vstopnica ni omejena na uro, zato ni draga"

Rekreativnim plavalcem sta bazena na voljo vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure ter od 20. do 22. ure, zjutraj od 6. do 8. ure in popoldne od 14. do 20. ure, ko trenirajo registrirani športniki, pa sta oba bazena polna. V soboto rekreativci lahko bazena uporabljajo od 13. do 20. ure, v nedeljo pa od 10. do 22. ure. Če bodo za vikend imeli tekmovanja, bo bazen za rekreativce zaprt.

Vstopnica nima časovne omejitve, kar pomeni, da lahko rekreativni plavalci, če pridejo ob 8. uri zjutraj, ostanejo tudi do 14. ure popoldne. "Prav zato, ker vstopnica ni urno omejena, ni draga," na očitke nekaterih, da je predraga, odgovarja Polajnar. "Vikend vstopnice se gibajo med sedmimi in osmimi evri in pol in če zmorete plavati celo nedeljsko popoldne, lahko plavate za osem evrov in pol, kar je zelo poceni," meni Polajnar.

Zunanjost kopališča Ilirija Foto: Liam Toni Šironjič

Obiskovalci opazili nekaj pomanjkljivosti

Nekateri plavalci so opazili tudi nekaj pomanjkljivosti. "Super je plavati v tako velikem bazenu, saj imaš progo samo zase, je pa še nekaj prostora za izboljšave. Na primer v ženski garderobi ni sušilnikov za lase, košev za smeti nisem opazila, tudi pip za tuše ne razumem povsem, zato bi bila morda dobrodošla dodatna pojasnila, kako z njimi upravljati," je dejala ena od obiskovalk. "Nekaj malenkosti je, ki jih še morajo urediti, drugače pa je super," je dodala trenerka ruskih plavalk. Tudi ona je izpostavila, da bi bila pri uporabi pipe pri tuših dobrodošla navodila, na steni pa pogrešajo kakšno uro.

Kmalu po odprtju je bilo slišati tudi nekatere druge kritike, kot denimo, da je načrt zastarel in da je bila v projekt premalo vključena stroka, posledično pa je premalo prh in stranišč, garderobne omarice so premajhne, ni sušilnikov za lase, lokacija in odpiralni čas kavarne nista primerna, ploščice so drseče, strop je postavljen brez primerne orientacije, kar otežuje hrbtno plavanje, v bazenu za razkuževanje nog pa je preveč vode.

Pojavljajo se očitki, da je načrt zastarel in da je bila v projekt premalo vključena stroka. Foto: Liam Toni Šironjič

Polajnar: Vsake oči imajo svojega malarja

"Vsake oči imajo svojega malarja. Spomnimo se, kakšno je bilo nasprotovanje ob gradnji centra Stožice. Kje bi, če ga ne bi bilo, doživljali takšno evforijo, takšno navdušenje, kje bi spremljali naše športnike, če ne bi imeli tega centra. V mesecu marcu so samo v dvorani Stožice gostili več kot 60 tisoč obiskovalcev, zadnjo tekmo naše nogometne reprezentance pa je bila dvorana razprodana, kar pomeni, da se je je udeležilo 16 tisoč navijačev. Ta center je zaživel in živi in enako pričakujem, da bo zaživel tudi Športni center Ilirija, ki je nacionalnega pomena," na kritike pravi direktorica Polajnar.

Očitke o zastarelosti projekta zavrača, saj so se, kot je povedala, že v času gradnje usklajevali z vsemi plavalnimi društvi in klubi, z nasveti in uporabniškimi izkušnjami pa jim je pomagal tudi nekdanji plavalni šampion Peter Mankoč.

Direktorica Tatjana Polajnar očitke o zastarelosti načrtov projekta zavrača, saj so se, kot pravi, že v času gradnje usklajevali z vsemi plavalnimi društvi in klubi. Foto: Liam Toni Šironjič

Nivo vode v bazenu za razkuževanje nog so znižali, sušilnike in koše naročili

Tudi ploščice niso drseče, ker če bi bile, ne bi pridobili uporabnega dovoljenja, omarice pa tudi niso premajhne, saj so narejene po standardih kot na vseh kopališčih, še izpostavi Polajnar, Gaser pa doda: "Tudi sami smo, ko je objekt zaživel, opazili določene pomanjkljivosti. Ugotovili smo na primer, da je košev res premalo. Če je kakšna pomanjkljivost, ki jo obiskovalci opazijo, jo popravimo in jo bomo tudi v bodoče."

Nivo vode v bazenu za razkuževanje nog so tako že zmanjšali, prav tako so naročili koše in sušilnike za lase, sta potrdili sogovornici. "To so malenkosti, ki jih lahko popravimo v nekaj dneh. Res se trudimo, da bi bil objekt uporabnikom, predvsem pa športnikom prijazen," je še dejala vodja centra Katarina Gaser.

Avgusta bo bazen zaprt zaradi remonta

Pojasnila je tudi, zakaj bo avgusta bazen zaprt, kar je bil še eden od očitkov. "Zaprt mora biti zaradi remonta. Tako je po vseh pravilnikih. V remont mora iti strojnica, treba je sčistiti oba bazena, ploščad in vse drugo. Ta objekt je namenjen predvsem športnikom in glede na to, da plavalci s trenažnim procesom zaključijo konec julija oziroma prvi teden avgusta in so potem tri tedne prosti, se nam zdi, da je takrat najprimernejši čas za zaprtje. Za rekreativce imamo takrat še vedno na voljo dva bazena – Kodeljevo in Kolezijo, kmalu pa bodo začele obratovati tudi Vevče."

"Ponosni smo na ta objekt in zahvaljujemo se vsem, ki so pomagali, da imamo končno lep center. Ljubljana in cela Slovenija si ga res zaslužita," je ob koncu našega obiska sklenila Tatjana Polajnar.